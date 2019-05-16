Вєсті.UA: Яку назву повинні мати політичні партії в Україні. Ляшко тікає з країни

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 16 травня – політики старої генерації заговорили про ребрендинг. "Вєсті.UA" пофантазували та допомогли їм у цьому. Не секрет, що Ляшко король дешевого епатажу в українській політиці, він нікому не дає сумувати. Але якщо вірити останнім соцопитування, партія Валерійовича ризикує пролетіти на виборах у Раду. Тому радикал вже замислився над новою кар'єрою.

Також у випуску: Скільки кандидати у президенти витратили на агітацію. Мертва петля для Капліна. Друге пришестя Вакарчука.

Джерело: 24 канал