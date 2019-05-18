Скільки українців підтримують референдум на окупованих територіях: цікаві цифри

Сподівань у всіх від Володимира Зеленського, як це і годиться з приходом нової влади, дуже багато. Одне з ключових запитань – що робити з тимчасово окупованими територіями на Сході України і як зрушити з мертвої точки.

74,9% українців переконані, що задля відновлення миру на Донбасі, Володимир Зеленський повинен піти на прямий діалог з Російською Федерацією.

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Україна має піти на прямий діалог із керівниками так званих "ДНР" і ЛНР" для встановлення миру на Сході – такої думки 55,4% українців. Проти – 32,7% респондентів.



Більше половини хочуть прямого діалогу із керівниками так званих "ДНР" і ЛНР"

49,2% українців за проведення референдуму на окупованих територіях. 48,9% українців підтримали б рішення про надання автономії в складі України.



Майже половина українців підтримують референдум на окупованих територіях



18,5% переконані – треба офіційно визнати, що окуповані території в найближчі роки не можуть бути повернуті до складу України.

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