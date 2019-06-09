"Європейська Солідарність" Петра Порошенка: список кандидатів у депутати

Політична партія "Європейська Солідарність", лідером якої є п'ятий президент України Петро Порошенко, провела з'їзд, на якому партійці визначилися зі списком кандидатів у народні депутати на дострокові вибори до Верховної Ради. Список оприлюднили 9 червня.

У неділю, 9 червня, партія "Європейська Солідарність" провела з'їзд, на якому визначила та оприлюднила топ-10 кандидатів у депутати до Верховної Ради, які очолять виборчий список на дострокових виборах до українського парламенту, призначених на 21 липня 2019 року.

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Політична сила також представила кандидатів, які балотуватимуться до Ради на мажоритарних округах.

Одного голосу замало, потрібна сила ми маємо силу, потрібна воля, ми – вольова партія, потрібен досвід – і ми досвідчені. Оновлення всього політичного класу сьогодні – запит суспільства. Ми оновлюємо нашу команду. Дехто взагалі робитиме перші кроки у політиці. Місця у списку їм запропонували, бо вони все життя служать народу України. Хтось призначає кадри із "95 кварталу", нам важливі ті, хто пройшли 95 бригаду,

– наголосив Порошенко під час свого виступу на з’їзді.

У топ-10 списку партії "Європейська Солідарність" увійшли:

Петро Порошенко – п'ятий президент України, лідер політсили. Андрій Парубій – голова Верховної Ради України 8 скликання. Ірина Геращенко – віце-спікер парламенту. Новина доповнюється...





З'їзд партії "Європейська Солідарність Порошенка/ фото

"Ми йдемо у парламент, бо не можна без догляду залишати дітей із сірниками в кімнаті. Там мають бути дорослі. Ті, хто можуть приймати непопулярні рішення, ті, хто можуть захистити Україну. Досить челенджів, хештегів і приколів", – сказав Андрій Парубій під час свого виступу.

Що відомо про партію "Європейська Солідарність"? 27 серпня 2014 року Мін'юст зареєстрував політичну партію з назвою "Блок Петра Порошенка "Солідарність". Таку назву партія мала до 24 травня 2019 року, коли з'їзд політсили вирішив змінити назву на "Європейська Солідарність".



На позачергових виборах до Ради 2014 року БПП посів 2 місце – майже 22% голосів, а з урахуванням мажоритарних виборів партія здобула найбільшу фракцію у парламенті. Почесним головою партії є п'ятий президент України Петро Порошенко.



Дані про рейтинг політичних партій станом на початок червня: інфографіка 24 каналу