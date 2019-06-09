11:28
9 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРО-2020 АВТО ПОЛІЦІЇ ЗБИЛО ДИТИНУ В КОНОТОПІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Росію виставили на продаж. Путіна бомбить через серіал "Чорнобиль"
      Вєсті Кремля
      19:07, 8 червня
      Вєсті.UA. Жир: Хто побив Ляшка. Зеленський проігнорив Луценка
      Вєсті.UA
      18:23, 8 червня
      Чому в Дніпрі купатися небезпечно: нахабна корупційна схема
      ЦРУ
      09:00, 7 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Помічники радянських господинь
      Згадати все
      16:07, 8 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРО-2020 АВТО ПОЛІЦІЇ ЗБИЛО ДИТИНУ В КОНОТОПІ

      "Європейська Солідарність" Петра Порошенка: список кандидатів у депутати

      41
      Партія Солідарність Петра Порошенка - список кандидатів на парламентські вибори в Україні 2019
      Відомий склад виборчого списку партії "Європейська Солідарність"

      Політична партія "Європейська Солідарність", лідером якої є п'ятий президент України Петро Порошенко, провела з'їзд, на якому партійці визначилися зі списком кандидатів у народні депутати на дострокові вибори до Верховної Ради. Список оприлюднили 9 червня.

      У неділю, 9 червня, партія "Європейська Солідарність" провела з'їзд, на якому визначила та оприлюднила топ-10 кандидатів у депутати до Верховної Ради, які очолять виборчий список на дострокових виборах до українського парламенту, призначених на 21 липня 2019 року.

      Читайте також: За кого українці готові проголосувати на виборах до Ради: результати опитування

      Політична сила також представила кандидатів, які балотуватимуться до Ради на мажоритарних округах.

      Одного голосу замало, потрібна сила ми маємо силу, потрібна воля, ми – вольова партія, потрібен досвід – і ми досвідчені. Оновлення всього політичного класу сьогодні – запит суспільства. Ми оновлюємо нашу команду. Дехто взагалі робитиме перші кроки у політиці. Місця у списку їм запропонували, бо вони все життя служать народу України. Хтось призначає кадри із "95 кварталу", нам важливі ті, хто пройшли 95 бригаду,
      – наголосив Порошенко під час свого виступу на з’їзді.

      У топ-10 списку партії "Європейська Солідарність" увійшли:

      1. Петро Порошенко – п'ятий президент України, лідер політсили.
      2. Андрій Парубій – голова Верховної Ради України 8 скликання.  
      3. Ірина Геращенко – віце-спікер парламенту.
      4. Новина доповнюється...

      з'їзд

      З'їзд партії "Європейська Солідарність Порошенка/ фото 

      "Ми йдемо у парламент, бо не можна без догляду залишати дітей із сірниками в кімнаті. Там мають бути дорослі. Ті, хто можуть приймати непопулярні рішення, ті, хто можуть захистити Україну. Досить челенджів, хештегів і приколів", – сказав Андрій Парубій під час свого виступу.

      Що відомо про партію "Європейська Солідарність"? 27 серпня 2014 року Мін'юст зареєстрував політичну партію з назвою "Блок Петра Порошенка "Солідарність". Таку назву партія мала до 24 травня 2019 року, коли з'їзд політсили вирішив змінити назву на "Європейська Солідарність". 

      На позачергових виборах до Ради 2014 року БПП посів 2 місце – майже 22% голосів, а з урахуванням мажоритарних виборів партія здобула найбільшу фракцію у парламенті. Почесним головою партії є п'ятий президент України Петро Порошенко.

      Вибори
      Дані про рейтинг політичних партій станом на початок червня: інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      Прогноз погоди на 9 червня: спека триває, а грози покинуть лише Схід країни
      сьогодні
      1821
      Теги: Новини України Новини політики Європейська солідарність Петро Порошенко Парламентські вибори 2019 Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 8 червня: напад на оператора 24 каналу, авто поліції збило дитину у Конотопі
      сьогодні , 09:05 Головні новини 8 червня: напад на оператора 24 каналу, авто поліції збило дитину у Конотопі
      3122
      Рішення про економічну блокаду ОРДЛО: владі неважливо на чому заробляти...
      сьогодні , 08:40 Рішення про економічну блокаду ОРДЛО: владі неважливо на чому заробляти...
      Блог Соцмережі 818
      Xiaomi в Україні: компанія готує ще більше унікальних пропозицій, – менеджер проекту Мi
      8 червня , 22:02 Xiaomi в Україні: компанія готує ще більше унікальних пропозицій, – менеджер проекту Мi
      Ірина Полицька 1713
      Війна затягує: захисники Світлодарської дуги про службу, побратимів та сім'ї
      8 червня , 22:00 Війна затягує: захисники Світлодарської дуги про службу, побратимів та сім'ї
      Володимир Патола
      Забагато збігів: що пов'язує загибель 5-річного Кирила та смерть студента у відділку міліції
      8 червня , 20:30 Забагато збігів: що пов'язує загибель 5-річного Кирила та смерть студента у відділку міліції
      Дмитро Гнап 2303
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук