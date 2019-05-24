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      Парламентские выборы-2019: когда и как можно изменить место голосования

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      Выборы в Верховную Раду 2019 - как голосовать не по месту регистрации
      Как изменить место голосования на парламентских выборах-2019 / Фото 24 канала

      24 мая официально стартовала избирательная кампания внеочередных выборов народных депутатов в Верховную Раду. Поэтому уже сегодня и до 15 июля включительно украинцы смогут временно изменить место голосования.

      Председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук рассказала, что каждый, кто хочет пойти на голосование 21 июля должен подать заявление в органы ведения государственного реестра избирателей и временно изменить место голосования.

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      "Для избирателей, чей избирательный адрес расположен на временно оккупированной территории достаточно лишь паспорта с соответствующей регистрацией. Для всех остальных придется добавить подтверждающие документы, что вы действительно будете в день голосования в том месте, где хотите проголосовать", – рассказала она.

      Как проголосовать не по месту регистрации?

      1. Подать в Госреестр избирателей заявление о временном изменении места голосования с указанием участка или адреса, по которому хотите проголосовать.
      2. Показать в Госреестре паспорт и какой-то документ, где указана причина того, почему Вы хотите голосовать не по месту прописки: справку об обучении, с места работы, данные о праве собственности или аренде жилья, документы о рабочей командировке или просто билеты на поезд в город, где собираетесь голосовать.
      3. Написать заявление с просьбой временно изменить место голосования и все.
      4. Тогда Вам предоставят свидетельство о временном изменении места голосования, с которым (а также с паспортом) надо будет прийти голосовать 21 июля.

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      Согласно пропорциональной системе избиратели во время голосования получат два бюллетеня – для голосования в общегосударственном многомандатном и одномандатном избирательных округах.

      "Поэтому если будете находиться за пределами своего округа, вы сможете проголосовать только в общегосударственном многомандатном избирательном округе", – добавила Слипачук.

       

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      Что известно о внеочередных парламентских выборах?
      Президент Украины Владимир Зеленский 21 мая издал указ о роспуске Верховной Рады восьмого созыва. Внеочередные выборы в украинский парламент состоятся 21 июля 2019 года.

      На парламентских выборах 2019 года в Верховную Раду имеют шансы попасть 4 партии, которые набирают 5% и более голосов избирателей. Это – "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Блок Петра Порошенко "Солидарность" и ВО "Батькивщина".

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      Теги: Новости Украины Новости политики Парламентские выборы 2019 Роспуск Рады ЦИК ЦИК 2012 Верховная Рада
      Источник: 24 канал
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