Парламентские выборы-2019: когда и как можно изменить место голосования
24 мая официально стартовала избирательная кампания внеочередных выборов народных депутатов в Верховную Раду. Поэтому уже сегодня и до 15 июля включительно украинцы смогут временно изменить место голосования.
Председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук рассказала, что каждый, кто хочет пойти на голосование 21 июля должен подать заявление в органы ведения государственного реестра избирателей и временно изменить место голосования.
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"Для избирателей, чей избирательный адрес расположен на временно оккупированной территории достаточно лишь паспорта с соответствующей регистрацией. Для всех остальных придется добавить подтверждающие документы, что вы действительно будете в день голосования в том месте, где хотите проголосовать", – рассказала она.
Как проголосовать не по месту регистрации?
- Подать в Госреестр избирателей заявление о временном изменении места голосования с указанием участка или адреса, по которому хотите проголосовать.
- Показать в Госреестре паспорт и какой-то документ, где указана причина того, почему Вы хотите голосовать не по месту прописки: справку об обучении, с места работы, данные о праве собственности или аренде жилья, документы о рабочей командировке или просто билеты на поезд в город, где собираетесь голосовать.
- Написать заявление с просьбой временно изменить место голосования и все.
- Тогда Вам предоставят свидетельство о временном изменении места голосования, с которым (а также с паспортом) надо будет прийти голосовать 21 июля.
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Согласно пропорциональной системе избиратели во время голосования получат два бюллетеня – для голосования в общегосударственном многомандатном и одномандатном избирательных округах.
"Поэтому если будете находиться за пределами своего округа, вы сможете проголосовать только в общегосударственном многомандатном избирательном округе", – добавила Слипачук.
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Что известно о внеочередных парламентских выборах?
Президент Украины Владимир Зеленский 21 мая издал указ о роспуске Верховной Рады восьмого созыва. Внеочередные выборы в украинский парламент состоятся 21 июля 2019 года.
На парламентских выборах 2019 года в Верховную Раду имеют шансы попасть 4 партии, которые набирают 5% и более голосов избирателей. Это – "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Блок Петра Порошенко "Солидарность" и ВО "Батькивщина".
Какие партии проходят в Раду: инфографика