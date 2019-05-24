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      Парламентські вибори-2019: коли і як можна змінити місце голосування

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      Вибори у Верховну Раду 2019 - як голосувати не за місцем реєстрації
      Як змінити місце голосування на парламентські вибори-2019 / Фото 24 каналу

      24 травня офіційно стартувала виборча кампанія позачергових виборів народних депутатів у Верховну Раду. Тому вже від сьогодні і до 15 липня включно українці зможуть тимчасово змінити місце голосування.

      Голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук розповіла, що кожен, хто хоче піти на голосування 21 липня повинен подати заяву до органів ведення державного реєстру виборців і тимчасово змінити місце голосування.

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      "Для виборців, чия виборча адреса розташована на тимчасово окупованій території достатньо лише паспорта з відповідною реєстрацією. Для всіх інших доведеться додати підтверджуючі документи, що ви дійсно будете в день голосування в тому місці, де хочете проголосувати", – розповіла вона.

      Як проголосувати не за місцем реєстрації?

      1. Подати у Держреєстр виборців заяву про тимчасову зміну місця голосування із зазначенням дільниці чи адреси, за якою бажаєте проголосувати.
      2. Показати у Держреєстрі паспорт та якийсь документ, де зазначена причина того, чому Ви хочете голосувати не за місцем прописки: довідку з навчання, місця роботи, дані про право власності або оренду житла, документи про робоче відрядження чи просто квитки на потяг у те місто, де збираєтесь голосувати.
      3. Написати заяву з проханням тимчасово змінити місце голосування і все.
      4. Тоді Вам нададуть посвідчення про тимчасову зміну місця голосування, з яким (а також з паспортом) треба буде прийти голосувати 21 липня.

      Читайте також: Позачергові парламентські вибори: дата

      Відповідно до пропорційної системи виборці під час голосування отримають два бюлетені – для голосування у загальнодержавному багатомандатному та одномандатному виборчих округах.

      "Тому якщо будете перебувати за межами свого округу, ви зможете проголосувати лише у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі", – додала Сліпачук.

       

       

      Читайте також: Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту

      Що відомо про позачергові парламентські вибори?Президент України Володимир Зеленський 21 травня видав указ про розпуск Верховної Ради восьмого скликання. Позачергові вибори до українського парламенту відбудуться 21 липня 2019 року.

      На парламентських виборах 2019 року до Верховної Ради мають шанси потрапити 4 партії, які набирають 5% та більше голосів виборців. Це – "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Блок Петра Порошенка "Солідарність" і ВО "Батьківщина".

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      Теги: Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 Розпуск Ради ЦВК Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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