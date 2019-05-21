Позачергові парламентські вибори: ймовірна дата
Позачергові парламентські вибори в Україні відбудуться орієнтовно 21 липня 2019 року. Про це домовилися лідери фракцій Верховної Ради на зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським.
Про це сказав лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко на прес-конференції після зустрічі з президентом Зеленським.
Читайте також: Розпуск Верховної Ради: що каже закон і коли будуть вибори
Дострокові вибори будуть. Зеленський направив листа голові парламенту (Андрію Парубію, – 24 каналу) про проведення позачергового засідання Верховної Ради для зміни виборчого законодавства. Орієнтовно вибори на 21 липня,
– сказав Ляшко.
Нардеп також припустив, що указ Зеленського про розпуск парламенту з'явиться завтра, 22 травня.
Водночас, перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що можливою датою позачергових виборів до Верховної Ради буде 21 або 28 липня.
Наскільки ми розуміємо, новий президент планує випустити такий указ (про вибори, – 24 канал) не сьогодні, а найближчими днями для того, щоб дотриматися цього терміну, щоб вибори відбулися в неділю за 60 днів. Це буде або 21 липня, або 28 липня,
– сказала вона.
Коли мають відбутися позачергові вибори в парламент: що каже закон
На зустрічі з президентом Володимиром Зеленським були присутні:
- Голова Верховної Ради Андрій Парубій;
- Віце-спікери парламенту Ірина Геращенко та Оксана Сироїд;
- Голова фракції партії "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов;
- Голова фракції партії "Народний фронт" Максим Бурбак;
- Голова фракції партії "Опозиційний блок" Вадим Новинський;
- Голова фракції партії "Самопоміч" Олег Березюк;
- Голова фракції "Радикальної партії" Олег Ляшко;
- Голова фракції партії "ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко;
- Голова депутатської групи "Воля народу" Ярослав Москаленко; Віталій Хомутиннік,
- Співголова депутатської групи "Партія "Відродження" Віталій Хомутиннік.
- Голова ЦВК Тетяна Сліпачук.
Чому Раду не можна розпустити: інфографіка
Новина доповнюється...