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      Позачергові парламентські вибори: ймовірна дата

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      Парламентські вибори в Україні 2019 - дата виборів в парламент України
      Позачергові парламентські вибори можуть пройти 21 липня / Ілюстративне фото

      Позачергові парламентські вибори в Україні відбудуться орієнтовно 21 липня 2019 року. Про це домовилися лідери фракцій Верховної Ради на зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським.

      Про це сказав лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко на прес-конференції після зустрічі з президентом Зеленським.

      Читайте також: Розпуск Верховної Ради: що каже закон і коли будуть вибори

      Дострокові вибори будуть. Зеленський направив листа голові парламенту (Андрію Парубію, 24 каналу) про проведення позачергового засідання Верховної Ради для зміни виборчого законодавства. Орієнтовно вибори на 21 липня,
      – сказав Ляшко.

      Нардеп також припустив, що указ Зеленського про розпуск парламенту з'явиться завтра, 22 травня.

      Водночас, перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що можливою датою позачергових виборів до Верховної Ради буде 21 або 28 липня.

      Наскільки ми розуміємо, новий президент планує випустити такий указ (про вибори, – 24 канал) не сьогодні, а найближчими днями для того, щоб дотриматися цього терміну, щоб вибори відбулися в неділю за 60 днів. Це буде або 21 липня, або 28 липня,
      – сказала вона.

      парламентські вибори
      Коли мають відбутися позачергові вибори в парламент: що каже закон

      На зустрічі з президентом Володимиром Зеленським були присутні:

      1. Голова Верховної Ради Андрій Парубій;
      2. Віце-спікери парламенту Ірина Геращенко та Оксана Сироїд;
      3. Голова фракції партії "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов; 
      4. Голова фракції партії "Народний фронт" Максим Бурбак;
      5. Голова фракції партії "Опозиційний блок" Вадим Новинський;
      6. Голова фракції партії "Самопоміч" Олег Березюк;
      7. Голова фракції "Радикальної партії" Олег Ляшко;
      8. Голова фракції партії "ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко;
      9. Голова депутатської групи "Воля народу" Ярослав Москаленко; Віталій Хомутиннік,
      10. Співголова депутатської групи "Партія "Відродження" Віталій Хомутиннік.
      11. Голова ЦВК Тетяна Сліпачук.

      розпуск ради, дострокові парламентські вибори
      Чому Раду не можна розпустити: інфографіка

       

       

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      Теги: Новини політики Новини України Парламентські вибори 2019 Ірина Геращенко Олег Ляшко Розпуск Ради Верховна Рада Володимир Зеленський
      Джерело: 24 канал
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