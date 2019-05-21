Позачергові парламентські вибори: ймовірна дата

Позачергові парламентські вибори в Україні відбудуться орієнтовно 21 липня 2019 року. Про це домовилися лідери фракцій Верховної Ради на зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським.

Про це сказав лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко на прес-конференції після зустрічі з президентом Зеленським.

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Дострокові вибори будуть. Зеленський направив листа голові парламенту (Андрію Парубію, – 24 каналу) про проведення позачергового засідання Верховної Ради для зміни виборчого законодавства. Орієнтовно вибори на 21 липня,

– сказав Ляшко.

Нардеп також припустив, що указ Зеленського про розпуск парламенту з'явиться завтра, 22 травня.

Водночас, перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що можливою датою позачергових виборів до Верховної Ради буде 21 або 28 липня.

Наскільки ми розуміємо, новий президент планує випустити такий указ (про вибори, – 24 канал) не сьогодні, а найближчими днями для того, щоб дотриматися цього терміну, щоб вибори відбулися в неділю за 60 днів. Це буде або 21 липня, або 28 липня,

– сказала вона.



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На зустрічі з президентом Володимиром Зеленським були присутні:

Голова Верховної Ради Андрій Парубій; Віце-спікери парламенту Ірина Геращенко та Оксана Сироїд; Голова фракції партії "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов; Голова фракції партії "Народний фронт" Максим Бурбак; Голова фракції партії "Опозиційний блок" Вадим Новинський; Голова фракції партії "Самопоміч" Олег Березюк; Голова фракції "Радикальної партії" Олег Ляшко; Голова фракції партії "ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко; Голова депутатської групи "Воля народу" Ярослав Москаленко; Віталій Хомутиннік, Співголова депутатської групи "Партія "Відродження" Віталій Хомутиннік. Голова ЦВК Тетяна Сліпачук.



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