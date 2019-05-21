Внеочередные парламентские выборы: вероятная дата
Внеочередные выборы в Верховную Раду ориентировочно состоятся 21 июля. Об этом договорились лидеры парламентских фракций на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом сказал лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко на пресс-конференции после встречи с президентом Зеленским.
Читайте также: Как Зеленский перехитрил парламент с досрочными выборами?
"Зеленский направил письмо председателю парламента о проведении внеочередного заседания Верховной Рады для изменения избирательного законодательства. Ориентировочно выборы на 21 июля. Указ может появиться завтра, 22 мая", – сказал Ляшко.
Нардеп также предположил, что указ Зеленского о роспуске парламента появится завтра, 22 мая.
На встрече присутствовали:
- Председатель Верховной Рады Андрей Парубий;
- Вице-спикеры парламента Ирина Геращенко и Оксана Сыроид;
- Председатель фракции партии "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов;
- Председатель фракции партии "Народный фронт" Максим Бурбак;
- Председатель фракции партии "Оппозиционный блок" Вадим Новинский;
- Председатель фракции партии "Самопомич" Олег Березюк, Олег Ляшко;
- Председатель фракции Радикальной партии Олег Ляшко;,
- Председатель фракции партии "ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко;
- Председатель депутатской группы "Воля народа" Ярослав Москаленко; Виталий Хомутынник,
- Сопредседатель депутатской группы "Партия" Возрождение " Виталий Хомутынник.
- Председатель ЦИК Татьяна Слипачук.
Новость дополняется...
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии