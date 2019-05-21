Внеочередные парламентские выборы: вероятная дата

Внеочередные выборы в Верховную Раду ориентировочно состоятся 21 июля. Об этом договорились лидеры парламентских фракций на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сказал лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко на пресс-конференции после встречи с президентом Зеленским.

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"Зеленский направил письмо председателю парламента о проведении внеочередного заседания Верховной Рады для изменения избирательного законодательства. Ориентировочно выборы на 21 июля. Указ может появиться завтра, 22 мая", – сказал Ляшко.

Нардеп также предположил, что указ Зеленского о роспуске парламента появится завтра, 22 мая.

На встрече присутствовали:

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий; Вице-спикеры парламента Ирина Геращенко и Оксана Сыроид; Председатель фракции партии "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов; Председатель фракции партии "Народный фронт" Максим Бурбак; Председатель фракции партии "Оппозиционный блок" Вадим Новинский; Председатель фракции партии "Самопомич" Олег Березюк, Олег Ляшко; Председатель фракции Радикальной партии Олег Ляшко;, Председатель фракции партии "ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко; Председатель депутатской группы "Воля народа" Ярослав Москаленко; Виталий Хомутынник, Сопредседатель депутатской группы "Партия" Возрождение " Виталий Хомутынник. Председатель ЦИК Татьяна Слипачук.

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