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      Внеочередные парламентские выборы: вероятная дата

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      Парламентские выборы в Украине 2019 - дата выборов в парламент Украины
      Внеочередные парламентские выборы могут пройти 21 июля / Фото из открытых источников

      Внеочередные выборы в Верховную Раду ориентировочно состоятся 21 июля. Об этом договорились лидеры парламентских фракций на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

      Об этом сказал лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко на пресс-конференции после встречи с президентом Зеленским.

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      "Зеленский направил письмо председателю парламента о проведении внеочередного заседания Верховной Рады для изменения избирательного законодательства. Ориентировочно выборы на 21 июля. Указ может появиться завтра, 22 мая", – сказал Ляшко.

      Нардеп также предположил, что указ Зеленского о роспуске парламента появится завтра, 22 мая.

      На встрече присутствовали:

      1. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий;
      2. Вице-спикеры парламента Ирина Геращенко и Оксана Сыроид;
      3. Председатель фракции партии "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов;
      4. Председатель фракции партии "Народный фронт" Максим Бурбак;
      5. Председатель фракции партии "Оппозиционный блок" Вадим Новинский;
      6. Председатель фракции партии "Самопомич" Олег Березюк, Олег Ляшко;
      7. Председатель фракции Радикальной партии Олег Ляшко;,
      8. Председатель фракции партии "ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко;
      9. Председатель депутатской группы "Воля народа" Ярослав Москаленко; Виталий Хомутынник,
      10. Сопредседатель депутатской группы "Партия" Возрождение " Виталий Хомутынник.
      11. Председатель ЦИК Татьяна Слипачук.

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      Теги: Парламентские выборы 2019 Ирина Геращенко Олег Ляшко Роспуск Рады Верховная Рада Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики
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