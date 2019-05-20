Роспуск Верховной Рады: что говорит закон и когда будут выборы

Президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурации заявил, что распускает Верховную Раду Украины восьмого созыва. Согласно Конституции, внеочередные выборы в парламент должны состояться в течение 60 дней после официального указа о его роспуске.

Что сказал Зеленский о роспуске парламента?

Президент Украины Владимир Зеленский во время церемонии инаугурации заявил, что планирует распустить Верховную Раду Украины восьмого созыва. По его словам, украинцы хотят не слов, а действий.

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Я распускаю Верховную Раду восьмого созыва. Слава Украине!

– заявил Зеленский.

Глава государства также призвал народных депутатов продолжать работать и набрать "неплохие баллы на досрочные парламентские выборы". На это у них есть два месяца.

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Заметим, очередные выборы в Верховную Раду были запланированы на 27 октября 2019 года.



При каких условиях можно распустить парламент

Что говорит Закон о роспуске Рады?

Если Зеленский официально распустит Раду своим указом, то по статье 107 закона "О выборах народных депутатов Украины":



– внеочередные парламентские выборы состояться не позднее, чем в последнее воскресенье 60-дневного периода;



– избирательный процесс стартует на следующий день после опубликования указа;



– выдвижение кандидатов в депутаты начинается со следующего дня после опубликования указа;



– подавать документы для регистрации кандидата в депутаты могут со следующего дня после публикации указа;



– партии заканчивают выдвигать кандидатов в нардепы за сорок дней до дня голосования;



– регистрация кандидатов в депутаты заканчивается за двадцать пять дней до дня голосования.

Кроме того, местные власти после официального решения о роспуске Рады могут размещать предвыборную агитацию в специально отведенных местах.

Перечень одномандатных округов, их номера, границы и центры должна обнародовать ЦИК не позднее чем на второй день после начала избирательного процесса.

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Когда могут состояться досрочные выборы в Раду?

Если указ Зеленского о роспуске парламента официально будет опубликован 20 мая, то внеочередные выборы назначат уже на 14 июля.

На следующий день после опубликования указа начнется избирательная кампания, поэтому ни одно судебное решение уже не сможет остановить избирательный процесс.

"Согласно нормам действующего законодательства, если избирательный процесс начался, то ни одно из решений судов не может остановить его. Как только будет обнародован указ (указ президента о роспуске Верховной Рады – 24 канал), со следующего дня мы будем уже в избирательном процессе", – сказала секретарь Центральной избирательной комиссии Наталья Бернацкая.

Что говорят в партиях о роспуске Рады?

"Блок Петра Порошенко", "Народный фронт", "Батькивщина" и "Самопомич" нормально относятся к роспуску парламента и проведению досрочных выборов.

Первый заместитель председателя БПП Игорь Кононенко заявил, что это право президента распускать парламент, и его фракция будет готовиться к досрочным парламентским выборам.

Представитель "Народного фронта" Игорь Котвицкий также отметил, что у него нормальное отношение к роспуску Рады. Однако, в партии будет ребрендинг и она пойдет на выборы уже с новым названием.

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Заместитель руководителя фракции "Батькивщина" Сергей Соболев поддержал коллег и сказал, что президент имеет полное право распустить парламент восьмого созыва. Кроме того, решение Зеленского не является неожиданным.

До проведения досрочных выборов народные избранники еще имеют время, чтобы принять новый Избирательный кодекс и новое законодательство на эти выборы. Также "Батькивщина" надеется, что Украина войдет в внеочередные выборы с новой избирательной системой, пропорциональной, с открытыми списками.

В "Самопомочи" комментируя намерения Зеленского распустить Раду отметили, что это политико-правовое решение, и человек-демократ не должен бояться проведения досрочных выборов.

"Мы должны увидеть указ, после которого через несколько дней ЦИК должна объявить выборы – досрочные выборы должны быть 21 или 27 июля", – сказал лидер "Самопомочи" Олег Березюк.

Может ли Зеленский юридически распустить Верховную Раду?

Украинский президент Владимир Зеленский уже не мог распустить Верховную Раду. Все из-за того, что фракция "Народный фронт" 17 мая вышла из парламентской коалиции. Спикер парламента Андрей Парубий подтвердил ее роспуск.

Поэтому депутаты имеют 30 дней, чтобы создать новую коалицию. В течение этого периода распустить Верховную Раду – невозможно. После этого – уже тоже. Ведь 27 мая начинается полугодичный срок до окончания полномочий парламента восьмого созыва. Однако в команде Зеленского опирались на то, что де-факто коалиции не существует уже несколько лет.



Почему не стоит распускать Верховную Раду, смотрите инфографику

Однако, юрист и народный депутат от "Самопомочи" Сотник заявила, что Зеленский имеет способ законно распустить Верховную Раду, несмотря на то, что "Народный фронт" 17 мая вышел из коалиции. Для этого он должен принять соответствующий указ Президента и основываться на основаниях определенных Конституцией Украины.

Есть основания говорить о том, что Зеленский может использовать, например, решение суда, которым будет установлен факт, что коалиции не существует с 2016 года. Этот факт возможно юридически установить. Говорят, что нет списка тех, кто был в коалиции, однако туда входили конкретные фракции и их список является открытым и не менялся с тех времен. То есть мы можем проследить, кто вошел в коалицию и сравнить, какое их количество осталось,

– пояснила депутат.