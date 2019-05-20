14:26
20 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РОСПУСК РАДЫ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ЕВРОВИДЕНИЕ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Новый праздник для россиян. Церковь для нечисти
      Вєсті Кремля
      21:38, 17 мая
      Вести.UA: Гордон против "русского мира". Как Порошенко заставил плакать Юнкера
      Вєсті.UA
      20:35, 17 мая
      Кто водит за нос активистов и что будет на месте Летнего театра: расследование журналистов
      ЦРУ
      09:00, 17 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Приватизация 90-х в Украине
      Згадати все
      23:23, 17 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      РОСПУСК РАДЫ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ЕВРОВИДЕНИЕ 2019

      Общество не осудит Зеленского, – юрист о роспуске Рады

      567 Читати новину українською
      Роспуск Рады Зеленским: возможен ли
      Роспуск Рады Зеленским: возможен ли / Getty Images

      Юридически роспуск Верховной Рады президентом Зеленским имеет сомнительную чистоту. Но существует высокий общественный запрос на изменение парламента и правительства. Поэтому вероятно, что на юридическую сторону вопроса украинцы "закроют глаза".

      Такое мнение 24 каналу высказал политический аналитик и юрист Андрей Вигиринский, комментируя заявление Владимира Зеленского о роспуске парламента.

      Читайте также: Зеленский может распустить Раду, несвзирая на выход "Народного фронта" из коалиции, – Сотник

      Он объяснил, почему юридическая чистота роспуска президентом Рады сомнительна: фактически в пятницу 17 мая объективно прекратила работу коалиция и было открыто 30-дневное "окно", в течение которого Верховная Рада должна сформировать новую коалицию.

      До завершения этих 30 дней Владимир Александрович формально не имел права распускать ВР. После 18 июня у него это право, с одной стороны, появилось, с другой – оно было бы ограничено тем, что это уже меньше срока 6 месяцев до очередных выборов,
      – пояснил Вигиринский.

      Умови розпуску Ради
      Условия роспуска Рады, описаны в Конституции Украины

      По его мнению, скорее всего, мы увидим в указе, когда он будет подписан и обнародован, что датой отсчета отсутствия коалиции в Раде будет выбрана какая-то другая дата, 2017 года, или 2016.

      Но есть другая сторона, акцентировал эксперт – общественно-политическая, как раз она и склонила новоизбранного президента к подписанию этого указа. Зеленский в определенной степени рискует, но есть 73%, отдавших голоса за него во втором туре. Кроме этого, в первом туре у него 30%, а у Бойко – 12%. И Бойко тоже говорил об общественном запросе, который заключается в отсутствии доверия к Раде. Поэтому роспуск Рады – это кредит доверия, который озвучили минимум 2 кандидата на президентских выборах из топ-4, и это почти половина активных избирателей.

      Общественный запрос говорит о том, что люди не осудят Зеленского за такое решение. И если просить об изменениях, то, возможно, лучше провести выборы за 2 месяца, 6 месяцев жить в полной безответственности: без коалиции, и без ответственности правительства,
      – отметил Вигиринский.

      Он уточнил: при досрочных выборах возможна определенная ответственность. Потому что любые кадровые или иные решения будут означать, что президенту надо будет идти в парламент и договариваться.

      Вигиринский считает, что нынешнее правительство ради "политического самосохранения" не станет мешать проведению досрочных выборов. Так же как и ЦИК.

      Читайте также: Можете взять ручку, лист и освободить свои места, – Зеленский обратился к правительству

      По мнению эксперта, решение о роспуске Рады Зеленского отличает его от того, что делалось в 2014 году. Тогда тоже был высокий кредит доверия, как и сейчас, но на решительные шаги реформирования страны тогда не решились. А решительность, несмотря на сомнительную юридическую чистоту, – тоже в некотором роде выполнение обещаний.

      Видео: президент Владимир Зеленский объявил о роспуске ВРУ в своей первой речи

       
      blog_ava
      Календарь стрижек на май 2019: интересные советы
      сегодня
      12537
      Автор: Янина Ткачук
      Теги: Новости Украины Новости политики Роспуск Рады Владимир Зеленский Верховная Рада
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Кумівство та недоброчесність: як працюють "ручні" судді Кваліфікаційної комісії
      сегодня , 14:00 Кумівство та недоброчесність: як працюють "ручні" судді Кваліфікаційної комісії
      Роман Маселко 11
      Где живет Зеленский: какой недвижимостью владеет Президент Украины
      сегодня , 13:31 Где живет Зеленский: какой недвижимостью владеет Президент Украины
      Юлія Гілей 30012
      Скандал з "мостом Кличка": як оточення мера нахабно надурило українців на 10 мільйонів доларів
      сегодня , 13:00 Скандал з "мостом Кличка": як оточення мера нахабно надурило українців на 10 мільйонів доларів
      Дмитро Гнап 526
      Первый промах Зеленского – роспуск Верховной Рады
      сегодня , 12:04 Первый промах Зеленского – роспуск Верховной Рады
      Сергій Фурса 6881
      Президент Зеленский произнес первую речь в Верховной Раде
      сегодня , 11:16 Президент Зеленский произнес первую речь в Верховной Раде
      4051
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук