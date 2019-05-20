Общество не осудит Зеленского, – юрист о роспуске Рады

Юридически роспуск Верховной Рады президентом Зеленским имеет сомнительную чистоту. Но существует высокий общественный запрос на изменение парламента и правительства. Поэтому вероятно, что на юридическую сторону вопроса украинцы "закроют глаза".

Такое мнение 24 каналу высказал политический аналитик и юрист Андрей Вигиринский, комментируя заявление Владимира Зеленского о роспуске парламента.

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Он объяснил, почему юридическая чистота роспуска президентом Рады сомнительна: фактически в пятницу 17 мая объективно прекратила работу коалиция и было открыто 30-дневное "окно", в течение которого Верховная Рада должна сформировать новую коалицию.

До завершения этих 30 дней Владимир Александрович формально не имел права распускать ВР. После 18 июня у него это право, с одной стороны, появилось, с другой – оно было бы ограничено тем, что это уже меньше срока 6 месяцев до очередных выборов,

– пояснил Вигиринский.



Условия роспуска Рады, описаны в Конституции Украины

По его мнению, скорее всего, мы увидим в указе, когда он будет подписан и обнародован, что датой отсчета отсутствия коалиции в Раде будет выбрана какая-то другая дата, 2017 года, или 2016.

Но есть другая сторона, акцентировал эксперт – общественно-политическая, как раз она и склонила новоизбранного президента к подписанию этого указа. Зеленский в определенной степени рискует, но есть 73%, отдавших голоса за него во втором туре. Кроме этого, в первом туре у него 30%, а у Бойко – 12%. И Бойко тоже говорил об общественном запросе, который заключается в отсутствии доверия к Раде. Поэтому роспуск Рады – это кредит доверия, который озвучили минимум 2 кандидата на президентских выборах из топ-4, и это почти половина активных избирателей.

Общественный запрос говорит о том, что люди не осудят Зеленского за такое решение. И если просить об изменениях, то, возможно, лучше провести выборы за 2 месяца, 6 месяцев жить в полной безответственности: без коалиции, и без ответственности правительства,

– отметил Вигиринский.

Он уточнил: при досрочных выборах возможна определенная ответственность. Потому что любые кадровые или иные решения будут означать, что президенту надо будет идти в парламент и договариваться.

Вигиринский считает, что нынешнее правительство ради "политического самосохранения" не станет мешать проведению досрочных выборов. Так же как и ЦИК.

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По мнению эксперта, решение о роспуске Рады Зеленского отличает его от того, что делалось в 2014 году. Тогда тоже был высокий кредит доверия, как и сейчас, но на решительные шаги реформирования страны тогда не решились. А решительность, несмотря на сомнительную юридическую чистоту, – тоже в некотором роде выполнение обещаний.

Видео: президент Владимир Зеленский объявил о роспуске ВРУ в своей первой речи