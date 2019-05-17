Зеленский может распустить Раду, невзирая на выход "Народного фронта" из коалиции, – Сотник
Новоизбранный президент Владимир Зеленский может распустить Верховную Раду, не смотря на то, что "Народный фронт" 17 мая вышел из коалиции.
Об этом рассказала юрист, народный депутат от "Самопомочи" Елена Сотник в прямом эфире 24 канала.
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Как подчеркнула Сотник, для роспуска Верховной Рады Зеленский должен принять соответствующий указ президента и иметь основания на положениях Конституции Украины.
Во-первых, есть основания говорить о том, что он может использовать, например, решение суда, которым будет установлен факт, что коалиции не существует с 2016 года. Этот факт возможно юридически установить. Говорят, что нет списка тех, кто был в коалиции, однако туда входили конкретные фракции и их список является открытым и не менялся с тех времен. То есть мы можем проследить, кто вошел в коалицию и сравнить их количество, которое осталось,
– ответила депутат.
Сотник добавила, что Александр Третьяков, который находится в партии БПП, на одном из каналов прямо заявил, что они знают, что с 2016 года коалиции не существует и эти слова являются прямым доказательством.
"После присяги Владимира Зеленского в понедельник, 20 мая, он может подписать указ о роспуске парламента в связи с тем, что с 2016 года коалиции не существует. По моему мнению, вероятность досрочных выборов – 99%", – подытожила юристка.
Сотник отметила, что она имеет сомнения и относительно 27 мая как последнего дня, когда можно распустить парламент. "Если мы начнем разбираться с терминологией Конституции Украины, то это может быть далеко не 27 мая, так как дата окончания полномочий этой Верховной Рады – плавающая. Она завершается тогда, когда будет первое заседание новой ВР, а это может быть и середина декабря", – сказала она.
Процедура формирования коалиции в инфографике
Как на выход "Народного фронта" из коалиции отреагировал Зеленский?
Партия "Народный фронт" заявила о своем выходе из парламентской коалиции "Европейская Украина". Соответствующее заявление председатель фракции "Народного фронта" передал председателю парламента Андрею Парубию. Тот, в свою очередь, официальный заявил, что 17 мая коалиция прекратила свое существование. Также он объявил о начале переговоров для создания новой коалиции. Ее должны сформировать в течение месяца.
Сегодня одна из фракций в Верховной Раде решила выйти из "коалиции". Но как можно выйти из того, чего нет? Фактически коалиции не существует уже три года – с тех пор, как ее покинули фракции "Самопомочи", "Батькивщины" и "Радикальной партии" Олега Ляшко. Поэтому нынешняя игра в парламенте – очередное свидетельство того, что депутатам безразличны люди, которые их избрали. Продолжить свое беззаботное существование для них важнее,
– говорится в сообщении пресс-службы Зеленского.
В свою очередь, советник Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков считает, что прекращение деятельности коалиции в Верховной Раде связано прежде всего с желанием отсрочить любые действия, связанные с проведением досрочных парламентских выборов.