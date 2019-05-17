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      Зеленський може розпустити Раду, попри вихід "Народного фронту" з коаліції, – Сотник

      769 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Getty Images

      Новообраний президент Володимир Зеленський таки може розпустить Верховну Раду, не дивлячись на те, що "Народний фронт" 17 травня вийшов з коаліції.

      Про це розповіла юристка, народна депутатка від "Самопомочі" Олена Сотник у прямому ефірі 24 каналу.

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      Як наголосила Сотник, для розпуску Верховної Ради Зеленський має прийняти відповідний указ Президента і ґрунтуватися на підставах визначених Конституцією України.

      По-перше, є підстави говорити про те, що він може використати, наприклад, рішення суду, яким буде встановлено факт, що коаліції не існує з 2016 року. Цей факт можливо юридично встановити. Кажуть, що немає списку тих, хто був у коаліції, проте туди входили конкретні фракції і їх список є відкритим і не змінювався з тих часів. Тобто ми можемо простежити, хто увійшов у коаліцію і порівняти, яка їх кількість залишилася,
      – відповіла депутатка.

      Сотник додала, що Олександр Третьяков, який перебуває в партії БПП, на одному з каналів прямо заявив, що вони знають, що з 2016 року коаліції не існує і ці слова є прямим доказом.

      "Після присяги Володимира Зеленського у понеділок, 20 травня, він може підписати указ про розпуск парламенту у зв’язку з тим, що з 2016 року коаліції не існує. На мою думку, ймовірність дострокових виборів – 99%", – підсумувала юристка.

      Сотник зазначила, що вона має сумніви і щодо 27 травня як останнього дня, до коли можна розпустити парламент. "Якщо ми почнемо розбиратися з термінологією в Конституції України, то це може буди далеко не 27 травня, бо дата закінчення повноважень цієї Верховної Ради – плаваюча. Вона завершується тобі, коли буде перше засідання нової ВР, а це може бути і середина грудня", – сказала вона.

      коаліція
      Процедура формування коаліції в інфографіці

      Як на вихід "Народного фронту" з коаліції відреагував Зеленський?

      Партія "Народний фронт" заявила про свій вихід з парламентської коаліції "Європейська Україна". Відповідну заяву голова фракції "Народного фронту" передав голові парламенту Андрієві Парубію. Той, своєю чергою, офіційного заявив, що від 17 травня коаліція припинила своє існування. Також він оголосив про початок перемовин для створення нової коаліції. Її мають сформувати протягом місяця.

      Сьогодні одна з фракцій у Верховній Раді вирішила вийти з "коаліції". Але як можна вийти з того, чого немає? Фактично коаліції не існує вже три роки – відтоді, як її залишили фракції "Самопомочі", "Батьківщини" та "Радикальної партії" Олега Ляшка. Тому нинішня гра в парламенті – чергове свідчення того, що депутатам байдужі люди, які їх обрали. Продовжити своє безтурботне існування для них важливіше,
      – мовиться в повідомленні прес-служби Зеленського.

      Своєю чергою, радник Зеленського з політичних питань Дмитро Разумков вважає, що припинення діяльності коаліції у Верховній Раді пов'язане насамперед із бажанням відстрочити будь-які дії, пов'язані з проведенням дострокових парламентських виборів.

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      Теги: Новини України Новини політики Інавгурація Зеленського Володимир Зеленський Верховна Рада Народний фронт Парламентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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