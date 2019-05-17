Як можна вийти з того, чого не існує, – у Зеленського відреагували на розпуск коаліції в Раді

Коаліції в українському парламенті не існує вже три роки. А для змін у країні потрібна дієздатна Верховна Рада. Партія "Народний фронт", яка вийшла з коаліції, просто намагається відтермінувати проведення парламентських виборів.

Оголошення про припинення діяльності коаліції продемонструвало байдужість частини народних депутатів до своїх виборців. Так у команді новообраного президента Володимира Зеленського прокоментували події, які 17 травня мали місце в українському парламенті.

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Сьогодні одна з фракцій у Верховній Раді вирішила вийти з "коаліції". Але як можна вийти з того, чого немає? Фактично коаліції не існує вже три роки – відтоді, як її залишили фракції "Самопомочі", "Батьківщини" та "Радикальної партії" Олега Ляшка. Тому нинішня гра в парламенті – чергове свідчення того, що депутатам байдужі люди, які їх обрали. Продовжити своє безтурботне існування для них важливіше,

– мовиться в повідомленні прес-служби Зеленського.

Своєю чергою, радник Зеленського з політичних питань Дмитро Разумков вважає, що припинення діяльності коаліції у Верховній Раді пов'язане насамперед із бажанням відстрочити будь-які дії, пов'язані з проведенням дострокових парламентських виборів.

Хто входив до коаліції? Коаліція депутатських фракцій "Європейська Україна" була заснована 27 листопада 2014 року. В її складі були фракції "Блоку Петра Порошенка", "Народного фронту", "Об'єднання "Самопоміч", Радикальної партії Олега Ляшка, "Батьківщини". Загалом у складі фракції були 302 нардепи. Через певний час фракції "Самопомочі", Радикальної партії і "Батьківщини" заявили про вихід з коаліції.

"Я думаю, що це передусім пов'язано з бажанням відстрочити проведення виборів. Але в цій ситуації потрібно буде жити за законом і чинити відповідно до закону. Й хотілося б, щоб усе-таки в Україні був парламент, який буде повністю легітимний, і до рішень якого не виникатиме жодних запитань, і всередині держави, зокрема у виборців, і в наших зарубіжних партнерів", – сказав він у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".



За яких обставин є можливим розпуск Ради: інфографіка

Відповідаючи на запитання про те, чи можливий усе-таки розпуск Верховної Ради, Разумков зазначив: "Я думаю, що можливість, напевно, є, виходячи з того, що я сказав. А чи це відбуватиметься – залежить від юридичних передумов і запитів українського народу та суспільства, яке хотіло би бачити злагоджену роботу влади".

Зазначимо, що партія "Народний фронт" заявила про свій вихід з парламентської коаліції "Європейська Україна". Відповідну заяву голова фракції "Народного фронту" передав голові парламенту Андрієві Парубію. Той, своєю чергою, офіційного заявив, що від 17 травня коаліція припинила своє існування. Також він оголосив про початок перемовин для створення нової коаліції. Її мають сформувати протягом місяця.

Відповідно до букви закону, у разі, якщо нову коаліцію не створять протягом 30 днів, президент має право оголосити про розпуск парламенту і призначити дострокові вибори. Новообраний президент Володимир Зеленський заявляв про таке бажання. Щоправда, це неможливо буде зробити менш, ніж за півроку до планових парламентських виборів.