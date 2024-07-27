Про це розповіли джерела 24 Каналу. Внаслідок диверсійних заходів ГУР МОУ було уражено ворожі вертольоти Мі-28 та Ка-226.

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Що відомо про спецоперацію ГУР у Росії

Як повідомляє джерело в українській розвідці, окрім ураження 21 липня у Московській області вертольотів Мі-28 і Ка-226, 24 липня також внаслідок диверсії знищено багатоцільовий гелікоптер Мі-8 на території аеродрому міністерства оборони Росії "Кряж" у місті Самара.

АТ "НЦВ Миль і Камов" – це авіабудівне підприємство, яке спеціалізується на розробленні, виробництві та ремонту вертольотів (лінійки Мі та Ка), а також інших гвинтокрилих літальних апаратів,

– сказав співрозмовник.

Це підприємство включає два дослідно-конструкторських бюро ОКБ "Міля" та ОКБ "Камова", дослідне виробництво, а також експериментально-дослідницький комплекс та випробовуваний центр.

"Інформація щодо пожежі внаслідок вибухів на підприємстві викликала широкий розголос серед мешканців Московської області. Втім, російська влада, як завжди, факти власної недбалості приховує від населення Росії", – зауважило джерело.