Зараз Росія стикається з серйозними проблемами у виконанні плану набору нових контрактників. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник ГУР Андрій Юсов, передає 24 Канал.
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Росіяни не готові вмирати
Юсов каже, що ворог зазнає значних втрат у війні. Російська влада намагається вигадати нові стимули для того, щоб більше людей пішло воювати, але схоже, це безрезультатно.
Наразі вони (росіяни – 24 Канал) можуть поповнювати ці втрати, але спостерігаються уже суттєві проблеми з набором нових контрактників, і все нові й нові стимули вигадує держава-агресор на різних рівнях для того, щоб залучати нове "гарматне м’ясо". Але ця машина починає давати збій,
– зазначив він.
Він також зауважив, що плани ворога збільшити чисельність живої сили в Україні до 690 тисяч до кінця року включають не лише поповнення бойових підрозділів, але й контингенту, який відповідає за охорону та репресії.
Щодо техніки, за словами Юсова, ворог зосереджується на розконсервуванні та модернізації старої радянської техніки.
Тим часом у Кремлі заперечують нову хвилю мобілізації в Росії. За словами речника президента-диктатора Росії Дмітрія Пєскова, в країні набирають лише контрактників.
До слова, росіяни почали розконсервовувати свої старі запаси техніки, одним з таких став гелікоптер Мі-28, який нещодавно розбився.