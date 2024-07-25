Желание идти умирать вообще у россиян нет. Такое мнение 24 Каналу высказал советник председателя ОПУ Михаил Подоляк, добавив, что 20 тысяч долларов предлагают только в московском регионе для специалистов, которые будут выполнять высокофункциональные задачи.

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Меньше ли россиян хотят идти на войну

В основном Россия набирает простых солдат в социально неадаптированных регионах и предлагает им значительно меньшие суммы. Там никто не спрашивает, готов ли человек подписывать контракт. Просто заставляют это делать.

Или меньше людей готовы к этому? Да, безусловно, меньше, потому что общие потери составляют ориентировочно 1 миллион. Я имею в виду не только погибших или пропавших без вести, но и тех, которые получили ранения, несовместимых с возвращением на поле боя. Это уже имеет определенные социальные последствия,

– отметил Михаил Подоляк.

Украина один на один с Россией ресурсно не выдержит. Россия – это страна большой экономики милитаристского типа. Теперь к ней присоединились 2 стратегических партнера: Северная Корея, которая предоставляет снаряды и ракеты и Иран – дроны и ракеты.

Украина воюет с теми, против кого США и ЕС ввели санкции, чтобы их военное производство не функционировало. Но эти санкции не совсем работали. Северная Корея и Иран имели большой арсенал накопленного ресурса. Они его передают России, которая тратит все это на поле боя.

Есть определенные сложности с экономическим ресурсом, санкции работают. Россия сегодня выглядит гораздо хуже, чем год назад. Есть ли у нее ресурс для продолжения войны? Да. Будет ли это 690 тысяч? Не уверен, но нет разницы сколько будет, их надо уничтожать,

– подчеркнул Михаил Подоляк.

Он добавил, что делать это можно на дальних подступах, не погружаясь непосредственно в прямые боестолкновения на стрелковом уровне. Для этого нужно другое количество ATACMS, Storm Shadow, инвестиции в дроновые производства, средства РЭБ, авиация.

Сегодня Россия доминирует через авиацию и ракеты – все это надо убрать. По-другому повлиять на страну-агрессора не удастся. Со своей стороны Украина готова к переговорам, но на справедливых условиях. Убийца должен получить наказание и садиться за стол переговоров, понимая, что понесет наказание.