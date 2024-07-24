Военный эксперт Владислав Селезнев сказал 24 Каналу, что инициативу Москвы могут подхватить более или менее состоятельные регионы России. Однако благодаря этим "поощрениям" вряд ли властям удастся полностью обеспечить все потребности российских генералов на поле боя.

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Есть угроза российской экономике

Россияне уже устали от войны, потому что они беднеют из-за нее, учащаются прилеты в разных уголках страны. Соответственно становится все больше тех, кто хочет скорейшего окончания российско-украинского противостояния.

В то же время желающих воевать ради странных прихотей Владимира Путина становится все меньше. Однако то, что не купить за деньги, можно купить за очень большие деньги. Власти Москвы именно таким образом пытаются найти желающих присоединиться к определенным частям и подразделениям российской оккупационной армии,

– предположил военный эксперт.

Относительно проведения частичной мобилизации в России, то военные аналитики склоняются к мнению, если она и произойдет, то не раньше конца сентября – начала октября 2024 года.

Потому что до этого времени российскому правительству нужно решить кучу проблемных вопросов, связанных с проведением мобилизационных процессов.

Проблема даже не в том, что в России могут произойти определенные социальные волнения. Гораздо большая опасность грозит российской экономике.

В случае, если одномоментно будет мобилизовано 300 – 500 тысяч граждан для пополнения растерзанной российской армии, то это приведет к серьезным последствиям в экономике,

– подчеркнул Владислав Селезнев.

Напомним, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, отметил, что до конца 2024 года численность российской группировки, задействованной в рамках так называемой "СВО", может достичь 620 тысяч. В начале же полномасштабного вторжения количество этой группировки составляла 200 тыс. Сейчас ее численность примерно 550 тысяч оккупантов.