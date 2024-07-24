В начале апреля я отметил, что между российскими регионами усиливается конкуренция за поголовье наемников. Тогда ценник единовременной выплаты за контракт с минобороны России подскочил до 1 миллиона рублей. Потому что потери больше, а желающих становится меньше.

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Россия почти вдвое увеличила ставку для контрактников

Недавно Москва подняла ставку до 1,9 миллиона рублей единовременной выплаты, отдельно указав, что сумма не зависит от других единовременных выплат. То есть сверху могут досыпать предприятия и любые другие желающие.

Война подползает к Москве: как выкручивается российская столица

По данным группы Информационного сопротивления, относительные потери Москвы в 32 раза ниже, чем в Тыве, в 25 раз ниже, чем в Бурятии и на Сахалине и в 16 раз меньше Пскова.

Москва теряет в среднем в 8 – 10 раз меньше, чем обычный российский регион. То есть Москва практически не воевала.

Поскольку ресурсы провинций потихоньку исчерпываются, война подползает к Москве. И местные власти принимают меры – перекупают людей у других регионов, чтобы выполнить норму поставок на фронт.

Когда Кремль может объявить новую мобилизацию

В публичном пространстве звучали разные оценки относительно того, когда Россия будет вынуждена прибегнуть к новой волне массовой мобилизации. Мера крайне непопулярная, ее будут оттягивать как можно дольше.

Моя гипотеза в этом, что до 8 сентября мобилизации точно не будет, поскольку в России серия региональных выборов. А дальше все зависит от политической тактики рсвождив. Мобилизация – это сигнал продолжения войны. (Не) объявлением мобилизации Кремль может попытаться сторговать.

Думаю, Кремль объявит новую волну мобилизации, чтобы использовать это как фактор давления. Потому что 300 тысяч свежих солдат – это весомый дипломатический аргумент.