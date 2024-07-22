Проблема Украины и Запада

Целями российского президента являются:

Ликвидация украинской государственности и/или идентичности (устраивают разные варианты: УССР, Беларусь при Лукашенко, Чечня при Кадырове, разделение и т.д.).

Раскол Европы, раскол между Европой и США, демонстрация слабости демократии, утверждение России в роли мирового центра силы.

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Именно поэтому ключевыми требованиями Путина являются не территории и не внеблоковость и, конечно, не защита русского языка – а "денацификация" (это может означать что угодно) и демилитаризация. Только таким способом можно достичь первой цели, а в конце – и второй. Обо всем этом Путин и его приспешники говорили много раз.

Украинская проблема в том, что у нас отсутствуют как коммуникация власти к обществу, так и дискуссии внутри общества, что считать победой, что считать поражением, где наши красные линии. Ведь между победой и поражением есть большой спектр непоражений и непобед.

Жвачка о границах 1991 года давно перестала быть полезной, а сейчас вредна: она демонстрирует украинцам, что видения победы нет, а миру – что мы воюем за территории, а не за людей и не за сохранение государства и идентичности. Никто в мире не понимает, зачем воевать за территории в XXI веке, поэтому Украина кажется каким-то анахронизмом.

Западная проблема в том, что они боятся поражения России так же как и поражения Украины, а как завершить войну без поражения России – не знает никто.

Поэтому вся надежда на смерть Путина, а это ничего не решит, потому что "Путин 2.0" продолжит войну.