На початку квітня я зазначив, що між російськими регіонами посилюється конкуренція за поголів'я найманців. Тоді цінник одноразової виплати за контракт з міноборони Росії підскочив до 1 мільйона рублів. Бо втрати більші, а охочих стає менше.

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Росія майже удвічі збільшила ставку для контрактників

Нещодавно Москва підняла ставку до 1,9 мільйона рублів одноразової виплати, окремо вказавши, що сума не залежить від інших одноразових виплат. Тобто зверху можуть досипати підприємства та будь-які інші охочі.

Війна підповзає до Москви: як викручується російська столиця

За даними групи Інформаційного спротиву, відносні втрати Москви в 32 рази нижчі, ніж у Тиві, у 25 разів нижчі, ніж у Бурятії та на Сахаліні й у 16 ​​разів менше Пскова.

Москва втрачає в середньому у 8 – 10 разів менше, ніж звичайний російський регіон. Тобто Москва практично не воювала.

Оскільки ресурси провінцій потихеньку вичерпуються, війна підповзає до Москви. І місцева влада вживає заходів – перекуповує людей в інших регіонів, щоб виконати норму поставок на фронт.

Коли Кремль може оголосити нову мобілізацію

У публічному просторі звучали різні оцінки щодо того, коли Росія буде змушена вдатися до нової хвилі масової мобілізації. Міра вкрай непопулярна, її відтягуватимуть якнайдовше.

Моя гіпотеза у цьому, що до 8 вересня мобілізації точно не буде, позаяк у Росії серія регіональних виборів. А далі все залежить від політичної тактики рсвождів. Мобілізація – це сигнал продовження війни. (Не) оголошенням мобілізації Кремль може спробувати сторгувати.

Думаю, Кремль оголосить нову хвилю мобілізації, щоби використовувати це як фактор тиску. Тому що 300 тисяч свіжих солдатів – це вагомий дипломатичний аргумент.