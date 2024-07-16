Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов, отметив, что вполне возможно с сентября 2024 года Россия закроет границы для военнообязанных. В противном случае удержать ситуацию на поле боя им не удастся.
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Почему Путин не хочет объявлять мобилизацию
В российских телеграмм-каналах пишут, что пропагандисты уже думают над тем, как подать информацию о закрытии границ рядовым россиянам. Ведь это может спровоцировать бунты, беспорядки, которых очень боится Путин.
Здесь ключевой вопрос в том, что они должны объявить волну мобилизации, фактически не объявляя ее. Все сделать скрыто,
– заметил Олег Жданов.
Как выяснилось, за 20 лет пребывания Путина у власти, его рейтинг больше всего упал именно осенью 2022 года. Тогда когда он объявил о частичной мобилизации.
Сегодня, учитывая общественные настроения, такое решение приведет к социальным взрывам. Если не во всей стране, то точно в отдельных регионах.
Особенно это касается Кавказа, юга России, отдаленных регионов Сибири. Именно оттуда на войну забрали максимальное количество мужчин.