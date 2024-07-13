Об этом 24 Каналу сказала глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова, предположив, что в тюрьмах еще можно набрать 100 тысяч человек.

Читайте также Россия бросает на фронт мобилизованных без подготовки, – в ISW объяснили, почему

На сколько России хватит заключенных

Романова отметила, что из колоний уже начали брать не по 30 – 40 человек, как год назад, а по 14 – 15 заключенных. Но, по-прежнему, берут всех подряд. Гораздо больше забирают из СИЗО.

Пока выгребают по сусекам то, что осталось,

– сказала глава фонда "Русь сидящая".

То есть, считает она, Путин по каким-то причинам не хочет объявлять всеобщую мобилизацию, пока не выгребут все.

В тюрьмах, по ее мнению, еще можно набрать 100 тысяч человек – и все. Мигранты тоже закончились. Так что до конца лета еще хватит, а как дальше – под вопросом.

Могут ли военнообязанные выехать из России

Глава фонда "Русь сидящая" заметила, что россиянам призывного возраста, которые не имеют бронирования от мобилизации, уже сложнее выехать за границу.

Пока что как-то можно выехать,

– сказала Романова.

Она предполагает, что этот путь скоро закроют. Однако те, которые хотели выехать из России, уже это сделали. А остальным проще сходить в военкомат, а дальше в армию, чем поехать за границу и начать там жизнь сначала.