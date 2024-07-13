Про це 24 Каналу сказала голова фонду "Русь сидящая" Ольга Романова, припустивши, що у в'язницях ще можна набрати 100 тисяч осіб.

Читайте також Росія кидає на фронт мобілізованих без підготовки, – в ISW пояснили, чому

На скільки Росії вистачить в'язнів

Романова зазначила, що з колоній уже почали брати не по 30 – 40 людей, як рік тому, а по 14 – 15 в'язнів. Але, як і раніше, беруть усіх підряд. Набагато більше забирають із СІЗО.

Поки що вигрібають по засіках те, що залишилося,

– сказала голова фонду "Русь сидящая".

Тобто, вважає вона, Путін з якихось причин не хоче оголошувати загальну мобілізацію, доки не вигребуть усе.

У в'язницях, на її думку, ще можна набрати 100 тисяч осіб – і все. Мігранти теж закінчилися. Тож до кінця літа ще вистачить, а як далі – під питанням.

Чи можуть військовозобов'язані виїхати з Росії

Голова фонду "Русь сидящая" зауважила, що росіянам призовного віку, які не мають бронювання від мобілізації, вже складніше виїхати за кордон.

Поки що якось можна виїхати,

– сказала Романова.

Вона припускає, що цей шлях скоро закриють. Однак ті, що хотіли виїхати з Росії, уже це зробили. А решті простіше сходити у військкомат, а далі в армію, ніж поїхати за кордон і почати там життя спочатку.