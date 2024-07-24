Військовий експерт Владислав Селезньов сказав 24 Каналу, що ініціативу Москви можуть підхопити більш-менш заможні регіони Росії. Однак завдяки цим "заохоченням" навряд чи владі вдасться повністю забезпечити всі потреби російських генералів на полі бою.

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Є загроза російській економіці

Росіяни вже втомились від війни, тому що вони біднішають через неї, частішають прильоти у різних куточках країни. Відповідно стає все більше тих, хто хоче скорішого закінчення російсько-українського протистояння.

Водночас охочих воювати заради дивних забаганок Владіміра Путіна стає все менше. Проте те, що не купити за гроші, можна купити за дуже великі гроші. Влада Москви саме в такий спосіб намагається знайти охочих доєднатись до певних частин та підрозділів російської окупаційної армії,

– припустив військовий експерт.

Щодо проведення часткової мобілізації в Росії, то військові аналітики схиляються до думки, якщо вона і станеться, то не раніше кінця вересня – початку жовтня 2024 року.

Тому що до цього часу російському уряду потрібно вирішити купу проблемних питань, пов'язаних з проведенням мобілізаційних процесів.

Проблема навіть не в тому, що в Росії можуть статися певні соціальні зворушення. Набагато більша небезпека загрожує російській економіці.

У разі, якщо одномоментно буде мобілізовано 300 – 500 тисяч громадян для поповнення пошматованої російської армії, то це призведе до серйозних наслідків в економіці,

– підкреслив Владислав Селезньов.

Нагадаємо, що Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, зазначив, що до кінця 2024 року чисельність російського угруповання, що задіяно в межах так званої "СВО", може сягнути 620 тисяч. На початку ж повномасштабного вторгнення кількість цього угруповання складала 200 тисяч.Зараз його чисельність приблизно 550 тисяч окупантів.