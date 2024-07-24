За словами Сирського, Росія наразі має набагато більше ресурсів, ніж Україна.

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Путін наростив військо

Генерал зауважив, що коли на початку повномасштабного вторгнення вороже угруповання в Україні становило 100 тисяч солдатів, то у 2024 воно налічує вже 520 тисяч.

Ба більше, очільник Кремля не планує зупинятися на досягнутому. Він хоче збільшити своє військо до 620 тисяч окупантів до кінця 2024 року.

Також загарбники значно випереджають Україну по кількості техніки.

Коли справа доходить до обладнання, то тут співвідношення 1:2 або 1:3 на їхню користь,

– визнав Сирський.

Так, з 2022 року кількість російських танків "зросла" вдвічі – з 1700 до 3500, артилерійських систем – утричі, а бронетранспортерів з 4500 до 8900.

Противник має значну перевагу в силах і засобах. Тому для нас справді на першому плані стоїть питання постачання, питання якості,

– наголосив генерал.

До слова, він назвав співвідношення втрат Росії та України. Загарбники втрачають у понад 3 рази більше особового складу.