По словам Сырского, Россия сейчас имеет гораздо больше ресурсов, чем Украина.

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Путин нарастил войско

Генерал отметил, что когда в начале полномасштабного вторжения вражеская группировка в Украине составляла 100 тысяч солдат, то в 2024 она насчитывает уже 520 тысяч.

Более того, глава Кремля не планирует останавливаться на достигнутом. Он хочет увеличить свое войско до 620 тысяч оккупантов до конца 2024 года.

Также захватчики значительно опережают Украину по количеству техники.

Когда дело доходит до оборудования, то соотношение 1:2 или 1:3 в их пользу,

– признал Сырский.

Так, с 2022 года количество российских танков "выросло" вдвое – с 1700 до 3500, артиллерийских систем – втрое, а бронетранспортеров с 4500 до 8900.

Противник имеет значительное преимущество в силах и средствах. Поэтому для нас действительно на первом плане стоит вопрос поставки, вопрос качества,

– подчеркнул генерал.

К слову, он назвал соотношение потерь России и Украины. Захватчики теряют более чем в 3 раза больше личного состава.