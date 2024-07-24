Для російських окупантів суттєво переривається важливий логістичний шлях, враховуючи, що Керченський міст також працює не на повну потужність. В етері 24 Каналу керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко оцінив, наскільки пошкодження порома знижує потенціал забезпечення російських військ та ведення бойових дій.

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Як пошкодження порома вплине на логістику

Як зауважив військовий експерт, якраз з порту "Кавказ" росіяни, використовуючи поромну переправу, переправляли залізничні вагони з вибухонебезпечними речовинами, зі зброєю для свого контингенту в окупованому Криму.

Потім ці вагони російські війська використовують для транспортування на окуповану Херсонщину. Зараз цієї можливості росіяни позбавляються, що накладає відбиток на логістику.

Це (удар по порту "Кавказ" – 24 Канал) важливий елемент на шляху знищення військової логістики окупантів до Криму. Однак є ще інші маршрути, які Росія використовує,

– зазначив Мусієнко.

На його думку, зараз окупанти можуть почати збільшувати перевезення через Кримський міст, адже вже посилили охорону, збільшили кількість ППО.

Багато, хто говорив, що, можливо, зараз недоцільно знищувати міст, тому що він не використовується, то навіщо витрачати ракети. Проте поки у ворога є в запасі такий об'єкт, доти є можливість його використання в потрібний момент,

– мовив керівник Центру військово-правових досліджень.

До того ж все ще є маршрути, наприклад, через окупований Мелітополь. Один із найризикованіших об'єктів логістики – військово-транспортна авіація.