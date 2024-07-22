Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт Владислав Селезньов, зауваживши, що Україні важливо знищувати винищувачі, які скидають авіабомби. Це дуже допоможе українським військовим на лінії фронту, куди саме росіяни їх скидають.

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Чим ефективні масовані удари дронами по території Росії

За словами військового експерта, росіяни мають достатню мережу протиповітряної та протиракетної оборони, але їх можливості не спроможні повністю захищати важливі для окупантів об'єкти. Коли ворог втрачає ресурси для того, щоб заправляти свої танки та іншу бронетехніку, він змушений шукати їх в інших регіонах країни-агресорки. Це займає багато часу та сповільняє рух техніки росіян.

Масована атака була достатньо ефективною. Я не довіряю російським пропагандистам, які повідомляють, що всі БпЛА були знищені. Є інформація щодо влучання в НПЗ в Туапсе та прильотів по летовищі Краснодарського краю,

– зазначив Селезньов.

Він розповів, що подібних дронових атак буде більше, для України це вимушений крок.

Саме на аеродромах Росії дислокуються винищувачі керованих авіабомб, які росіяни активно застосовують на полі бою. Летовища розташовані на відстані 150-300 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Однак наша не має дозволів від партнерів для застосування ракет на таку відстань вглиб Росії.

Тому ми змушені використовувати ті ресурси, які нам доступні. Для прикладу, дрони, які виготовляє українська промисловість,

– зауважив військовий експерт.