Такое мнение 24 Каналу высказал военный эксперт Владислав Селезнев, заметив, что Украине важно уничтожать истребители, которые сбрасывают авиабомбы. Это очень поможет украинским военным на линии фронта, куда именно россияне их сбрасывают.

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Чем эффективны массированные удары дронами по территории России

По словам военного эксперта, россияне имеют достаточную сеть противовоздушной и противоракетной обороны, но их возможности не способны полностью защищать важные для оккупантов объекты. Когда враг теряет ресурсы для того, чтобы заправлять свои танки и другую бронетехнику, он вынужден искать их в других регионах страны-агрессора. Это занимает много времени и замедляет движение техники россиян.

Массированная атака была достаточно эффективной. Я не доверяю российским пропагандистам, которые сообщают, что все БпЛА были уничтожены. Есть информация о попадании в НПЗ в Туапсе и прилетов по аэродромам Краснодарского края,

– отметил Селезнев.

Он рассказал, что подобных дроновых атак будет больше, для Украины это вынужденный шаг.

Именно на аэродромах России дислоцируются истребители управляемых авиабомб, которые россияне активно применяют на поле боя. Аэродромы расположены на расстоянии 150-300 километров от линии боевого соприкосновения. Однако наша не имеет разрешений от партнеров для применения ракет на такое расстояние вглубь России.

Поэтому мы вынуждены использовать те ресурсы, которые нам доступны. Для примера, дроны, которые производит украинская промышленность,

– отметил военный эксперт.