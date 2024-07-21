Операцию осуществил экипаж роты беспилотников из батальона 14 отдельного полка беспилотных авиационных комплексов ВСУ во взаимодействии с Оперативной группировкой войск "Таврия". Военные не сообщили, когда уничтожили ЗРК россиян, пишет 24 Канал.
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Как ВСУ уничтожили вражеский дрон
Что случается, когда украинский дрон в воздухе снимает российскую систему противовоздушной обороны?
Правильно, она взрывается. А в случае 14 отдельного полка БПАК – еще и взрывается очень красиво,
– заявили в СтратКоме ВСУ.
Как ВСУ уничтожили вражеский ЗРК: смотрите видео
Кстати, 19 июля украинские военные сбили в Донецкой области Су-25. Это случилось тогда, когда вражеский самолет обстреливал позиции украинских военных.
За прошедшие сутки Россия потеряла на фронте:
- личного состава – 566 710 (+1100) человек,
- танков – 8266 (+9),
- боевых бронированных машин – 15963 (+46),
- артиллерийских систем – 15586 (+44),
- РСЗВ – 1121 (+0),
- средства ПВО – 896 (+1),
- самолетов – 362 (+0),
- вертолетов – 326 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 12402 (+52),
- крылатые ракеты – 2401 (+0),
- корабли /катера – 28 (+0) ед,
- подводные лодки – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 21036 (+68),
- специальная техника – 2616 (+9).