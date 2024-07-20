Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко, отметив, что авиационный полк россияне восстановили специально для аннексии Крыма и ведения дальнейших боевых действий. Аэродром расположен достаточно близко к линии боевых действий.

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Удар по аэродрому Миллерово

По словам Мусиенко, самолеты, которые могли базироваться на этом аэродроме, были в сводном авиационном полку. Он прекратил свое существование после Второй мировой войны, однако россияне восстановили его 1 января 2014 года.

Дата дает понимание, что он был восстановлен для аннексии Крыма, для дальнейшей его оккупации. Уже тогда Россия готовилась к войне с Украиной, это были завершающие фазы,

– подчеркнул военный эксперт.

Сначала там базировались только самолеты МиГ-29, сейчас там были еще и Су-30 и Су-35. Это тактические истребители, которые также могут запускать ракеты Х-59, Х-69. Кроме этого, они могут сопровождать самолеты Су-34, которые наносят удары КАБами по территории Украины.

Этот авиационный полк вырос и увеличился за 10 лет. На сегодня он выполнял задачи для обеспечения военных действий в Украине,

– добавил Мусиенко.

Аэропорт расположен в 100 километров от линии фронта в Донецкой области, то есть расстояние небольшое. Как раз в этих пределах россияне осуществляли полеты своей авиации. Аэродром входит в Южный военный округ, который является одним из важнейших для страны-агрессора. Если Украина получит от союзников ракеты ATACMS, они смогут туда доставать.