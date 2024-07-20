Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко, зауваживши, що авіаційний полк росіяни відновили спеціально для анексії Криму та ведення подальших бойових дій. Аеродром розташований досить близько до лінії бойових дій.

Дивіться також Самі застрелюються: багато окупантів скоюють суїцид на фронті

Удар по аеродрому Міллєрово

За словами Мусієнка, літаки, які могли базуватись на цьому аеродромі, були у зведеному авіаційному полку. Він припинив своє існування після Другої світової війни, однак росіяни відновили його 1 січня 2014 року.

Дата дає розуміння, що він був відновлений для анексії Криму, для подальшої його окупації. Вже тоді Росія готувалась до війни з Україною, це були завершальні фази,

– підкреслив військовий експерт.

Спершу там базувались лише літаки Міг-29, зараз там були ще й Су-30 та Су-35. Це є тактичні винищувачі, які також можуть запускати ракети Х-59, Х-69. Крім цього, вони можуть супроводжувати літаки Су-34, які завдають удари КАБами по території України.

Цей авіаційний полк виріс та збільшився за 10 років. На сьогодні він виконував завдання для забезпечення воєнних дій в Україні,

– додав Мусієнко.

Аеропорт розташований за 100 кілометрів від лінії фронту в Донецькій області, тобто відстань невелика. Якраз в цих межах росіяни здійснювали польоти своєї авіації. Аеродром входить у Південний військовий округ, який є одним з найважливіших для країни-агресорки. Якщо Україна отримає від союзників ракети ATACMS, вони зможуть туди діставати.