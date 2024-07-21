Операцію здійснив екіпаж роти безпілотників з батальйону 14 окремого полку безпілотних авіаційних комплексів ЗСУ у взаємодії з Оперативним угрупованням військ "Таврія". Військові не повідомили, коли знищили ЗРК росіян, пише 24 Канал.
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Як ЗСУ знищили ворожий дрон
Що трапляється, коли український дрон у повітрі знімає російську систему протиповітряної оборони?
Правильно, вона вибухає. А у випадку 14 окремого полку БпАК – ще й вибухає дуже красиво,
– заявили у СтратКомі ЗСУ.
Як ЗСУ знищили ворожий ЗРК: дивіться відео
До речі, 19 липня українські військові збили у Донецькій області Су-25. Це трапилось тоді, коли ворожий літак обстрілював позиції українських військових.
Протягом минулої доби Росія втратила на фронті:
- особового складу – 566 710 (+1100) осіб,
- танків – 8266 (+9),
- бойових броньованих машин – 15963 (+46),
- артилерійських систем – 15586 (+44),
- РСЗВ – 1121 (+0),
- засоби ППО – 896 (+1),
- літаків – 362 (+0),
- гелікоптерів – 326 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12402 (+52),
- крилаті ракети – 2401 (+0),
- кораблі /катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 21036 (+68),
- спеціальна техніка – 2616 (+9).