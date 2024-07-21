Операцію здійснив екіпаж роти безпілотників з батальйону 14 окремого полку безпілотних авіаційних комплексів ЗСУ у взаємодії з Оперативним угрупованням військ "Таврія". Військові не повідомили, коли знищили ЗРК росіян, пише 24 Канал.

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Як ЗСУ знищили ворожий дрон

Що трапляється, коли український дрон у повітрі знімає російську систему протиповітряної оборони?
Правильно, вона вибухає. А у випадку 14 окремого полку БпАК – ще й вибухає дуже красиво,
– заявили у СтратКомі ЗСУ.

Як ЗСУ знищили ворожий ЗРК: дивіться відео

До речі, 19 липня українські військові збили у Донецькій області Су-25. Це трапилось тоді, коли ворожий літак обстрілював позиції українських військових.

Протягом минулої доби Росія втратила на фронті:

  • особового складу – 566 710 (+1100) осіб,
  • танків – 8266 (+9),
  • бойових броньованих машин – 15963 (+46),
  • артилерійських систем – 15586 (+44),
  • РСЗВ – 1121 (+0),
  • засоби ППО – 896 (+1),
  • літаків – 362 (+0),
  • гелікоптерів – 326 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12402 (+52),
  • крилаті ракети – 2401 (+0),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 21036 (+68),
  • спеціальна техніка – 2616 (+9).