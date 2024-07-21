Операцію здійснив екіпаж роти безпілотників з батальйону 14 окремого полку безпілотних авіаційних комплексів ЗСУ у взаємодії з Оперативним угрупованням військ "Таврія". Військові не повідомили, коли знищили ЗРК росіян, пише 24 Канал.

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Як ЗСУ знищили ворожий дрон

Що трапляється, коли український дрон у повітрі знімає російську систему протиповітряної оборони?

Правильно, вона вибухає. А у випадку 14 окремого полку БпАК – ще й вибухає дуже красиво,

– заявили у СтратКомі ЗСУ.

Як ЗСУ знищили ворожий ЗРК: дивіться відео

До речі, 19 липня українські військові збили у Донецькій області Су-25. Це трапилось тоді, коли ворожий літак обстрілював позиції українських військових.

Протягом минулої доби Росія втратила на фронті: