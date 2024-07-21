За понад 2 роки повномасштабної війни Росія втратила 566 710 солдатів. Проте втрати ворога можуть бути більшими, адже порахувати їх під час інтенсивних боїв важко.
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Які втрати ворога у техніці
- особового складу – 566 710 (+1100) осіб,
- танків – 8266 (+9),
- бойових броньованих машин – 15963 (+46),
- артилерійських систем – 15586 (+44),
- РСЗВ – 1121 (+0),
- засоби ППО – 896 (+1),
- літаків – 362 (+0),
- гелікоптерів – 326 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12402 (+52),
- крилаті ракети – 2401 (+0),
- кораблі /катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 21036 (+68),
- спеціальна техніка – 2616 (+9).
Втрати ворога на фронті протягом минулої доби
До речі, 9 липня ЗСУ збили російський Су-25 в Донецькій області.
ЗМІ розповіли, що Росія втратила низку літаків Іл-76 через те, що використовувала неякісні підшипники у шассі. Адже з 2017 по 2022 рік Балашихинський ливарно-механічний завод (БЛМЗ) закуповував підшипники за підробленими документами у невідомого постачальника.