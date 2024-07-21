За понад 2 роки повномасштабної війни Росія втратила 566 710 солдатів. Проте втрати ворога можуть бути більшими, адже порахувати їх під час інтенсивних боїв важко.

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Які втрати ворога у техніці

  • особового складу – 566 710 (+1100) осіб,
  • танків – 8266 (+9),
  • бойових броньованих машин – 15963 (+46),
  • артилерійських систем – 15586 (+44),
  • РСЗВ – 1121 (+0),
  • засоби ППО – 896 (+1),
  • літаків – 362 (+0),
  • гелікоптерів – 326 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12402 (+52),
  • крилаті ракети – 2401 (+0),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 21036 (+68),
  • спеціальна техніка – 2616 (+9).

Втрати ворога на фронті
Втрати ворога на фронті протягом минулої доби

До речі, 9 липня ЗСУ збили російський Су-25 в Донецькій області.

ЗМІ розповіли, що Росія втратила низку літаків Іл-76 через те, що використовувала неякісні підшипники у шассі. Адже з 2017 по 2022 рік Балашихинський ливарно-механічний завод (БЛМЗ) закуповував підшипники за підробленими документами у невідомого постачальника.