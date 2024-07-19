В офіційному каналі оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" повідомили, що на Покровському напрямку наші зенітники збили російський Су-25.

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Росія втратила Су-25

У "Хортиці" розповіли, що це Су-25 який намагався обстрілювати позиції підрозділів Сил оборони. Однак зенітники з окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка зробили так, щоб він вже не міг стріляти.

Варто підкреслити, що воїни-зенітники з окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, знищили черговий штурмовик Су-25, який вже палає в степах українського Донбасу. Завдяки влучності, вправності і професіоналізму наших зенітників, сьогодні російська авіація зменшилась на один бойовий літак – на штурмовик Су-25,

– повідомили в ОСУВ "Хортиця".

Варто зазначити, що це вже 362-й ворожий літак, який нашим воїнам вдалося знищити від початку повномасштабного вторгнення.