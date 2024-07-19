Загальні втрати особового складу вже перевищили понад 560 тисяч ворожих солдат. Проте російське військо продовжує загарбницьку війну, намагаючись просунутися вглиб українських територій.
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Актуальна статистика втрат
Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:
- особового складу – близько 564620(+980) осіб,
- танків – 8250(+5);
- бойових броньованих машин – 15902(+19);
- артилерійських систем – 15520(+55);
- РСЗВ – 1120(+0);
- засобів ППО – 894(+1);
- літаків – 361(+0);
- гелікоптерів – 326(+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 12316(+42);
- крилатих ракет – 2401(+3);
- кораблів/катерів – 28(+0);
- підводних човнів – 1(+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 20909(+76);
- спеціальної техніки – 2593(+0).
Втрати ворога на 19 липня 2024 / Інфографіка Генштабу ЗСУ