Общие потери личного состава уже превысили более 560 тысяч вражеских солдат. Однако российское войско продолжает захватническую войну, пытаясь продвинуться вглубь украинских территорий.

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Актуальная статистика потерь

С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:

  • личного состава – около 564620(+980) человек,
  • танков – 8250(+5);
  • боевых бронированных машин – 15902(+19);
  • артиллерийских систем – 15520(+55);
  • РСЗО – 1120(+0);
  • средств ПВО – 894(+1);
  • самолетов – 361(+0);
  • вертолетов – 326(+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 12316(+42);
  • крылатых ракет – 2401(+3);
  • кораблей/катеров – 28(+0);
  • подводных лодок – 1(+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 20909(+76);
  • специальной техники – 2593(+0).


Потери врага на 19 июля 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ