Общие потери личного состава уже превысили более 560 тысяч вражеских солдат. Однако российское войско продолжает захватническую войну, пытаясь продвинуться вглубь украинских территорий.
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Актуальная статистика потерь
С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:
- личного состава – около 564620(+980) человек,
- танков – 8250(+5);
- боевых бронированных машин – 15902(+19);
- артиллерийских систем – 15520(+55);
- РСЗО – 1120(+0);
- средств ПВО – 894(+1);
- самолетов – 361(+0);
- вертолетов – 326(+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 12316(+42);
- крылатых ракет – 2401(+3);
- кораблей/катеров – 28(+0);
- подводных лодок – 1(+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 20909(+76);
- специальной техники – 2593(+0).
Потери врага на 19 июля 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ