Як напередодні розповіли бійці, кілька українських воїнів вели нерівний бій зі штурмовою групою росіян в окопах. Втім, ударні дрони допомогли росіянам доєднатися до "успішно демобілізованих" окупантів.

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Українські воїни знищили штурмову групу ворога

Наші захисники утримали свою позицію на Луганщині в районі Серебрянського лісництва. Там ще з кінця літа 2022 року проходить лінія оборони, яку тримають воїни з різних українських підрозділів.

Згідно з оприлюдненою інформацією, українські позиції утримували кілька бійців стрілецького батальйону 115 бригади у складі 63-ї окремої механізованої бригади. І завдяки їхній роботі ворог зазнав втрат.

Повідомляється, що оператори FPV-дронів батальйону безпілотних систем атакували ворожу піхоту, яка вже була в окопах та намагалася захопити бліндаж, у якому були українці.

Зусиллями дронів батальйону безпілотних систем та стійкості мужньої піхоти стрілецького батальйону 115 бригади у складі 63 омбр, десяток окупантів перетворився на купу смаженого мʼяса,

– йдеться у повідомленні бійців.

Сили оборони знищили штурмову групу окупантів у Серебрянському лісі: дивіться відео

До слова, станом на 20 липня Сили оборони ліквідували ще майже 1000 російських загарбників. Окрім того, знищили понад 150 одиниць техніки та озброєння. Загалом від початку повномасштабної війни Росія вже втратила понад 565 тисяч бійців.