Загалом від початку повномасштабної війни Росія вже втратила понад 565 тисяч бійців.
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Втрати ворога
- Особового складу – близько 565 610 (+990),
- танків – 8257 (+7),
- бойових броньованих машин – 15 917 (+15),
- артилерійських систем – 15542 (+22),
- РСЗВ – 1121 (+1),
- засобів ППО – 895 (+1),
- літаків – 362 (+1),
- гелікоптерів – 326 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 12 350 (+34),
- крилатих ракет – 2401 (+0),
- кораблів / катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 20 968 (+59),
- спеціальної техніки – 2607 (+14).
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Втрати ворога на 20 липня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ