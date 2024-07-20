Загалом від початку повномасштабної війни Росія вже втратила понад 565 тисяч бійців.

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Втрати ворога

  • Особового складу – близько 565 610 (+990),
  • танків – 8257 (+7),
  • бойових броньованих машин – 15 917 (+15),
  • артилерійських систем – 15542 (+22),
  • РСЗВ – 1121 (+1),
  • засобів ППО – 895 (+1),
  • літаків – 362 (+1),
  • гелікоптерів – 326 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 12 350 (+34),
  • крилатих ракет – 2401 (+0),
  • кораблів / катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 20 968 (+59),
  • спеціальної техніки – 2607 (+14).

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втрати ворога на 20 липня 2024 рокуВтрати ворога на 20 липня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ