Про відповідний крок Федеральної служби державної статистики Росії повідомили ліберальні росЗМІ з посиланням на демографа Олексія Ракшу, – інформує 24 Канал.

Дивіться також На скільки зменшилася перевага Росії у використанні артилерії: коментар Генштабу

Кремль намагається приховати втрати

Власне, Росстат нещодавно виклав новий збірник з природного руху населення Росії, який став ще на 2 таблиці меншим. Йдеться про такі дані, які тепер недоступні для широкого загалу:

кількість померлих від зовнішніх причин смерті за межами Росії;

смертність населення від зовнішніх причин смерті за межами Росії.

Також відбулися зміни у таблиці, де показано померлих за віком та класами причин. Раніше у цій таблиці причини смерті класифікували за певними класами: наприклад, хвороби серця, нещасні випадки, інфекційні захворювання тощо.

Тепер ці класи причин смерті замінили на рівні освіти померлих: наприклад, початкова освіта, середня освіта, вища освіта тощо.

До зовнішніх причин у статистиці Росстату належать вбивства, самогубства, загибель у ДТП. Після початку російського вторгнення в Україну, аналітики використовували ці дані для підрахунку втрат кремлівської армії на фронті.

Так, за оцінками "Медіазони" та BBC:

43% загиблих не були пов'язані з армією на момент початку вторгнення Росії;

18% від підтверджених втрат становлять ув'язнені;

13% – добровольці;

12% – мобілізовані.

Зверніть увагу! Приналежність до якоїсь групи чи роду військ у 28% загиблих військових визначити не вдалося.

Дивіться також Закінчуються добровольці, а поповнення втрат коштує мільярди: чому Путіну потрібне перемир'я

Проте статистику втрат ворога на війні продовжує публікували Генштаб ЗСУ. Станом на 17 липня, за інформацією командування української армії, загинуло близько 562 510 російських бійців. Лише за минулу добу – 1 110 представників особового складу.