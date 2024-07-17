Особливо відчутні втрати ворога серед суден. Так, влучними ударами українські захисники вже знищили 80% Чорноморського флоту Росії.
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Втрати Росії у війні
Від початку повномасштабного вторгнення російська армія вже втратила:
- особового складу – близько 562 510 (+1 110) осіб,
- танків – 8 238 (+11),
- бойових броньованих машин – 15 871 (+9),
- артилерійських систем – 15 411 (+43),
- РСЗВ – 1120 (+1),
- засоби ППО – 893 (+1),
- літаків – 361 (+0),
- гелікоптерів – 326 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 12 224 (+31),
- крилаті ракети – 2 398 (+0),
- кораблі /катери – 28 (+0),
- підводні човни – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 20 741 (+61),
- спеціальна техніка – 2586 (+9).
Втрати ворога станом на 17 липня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
До слова, минулої доби у Генштабі ЗСУ відзначили воїнів 46-ї окремої десантно-штурмової бригади, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.