Особливо відчутні втрати ворога серед суден. Так, влучними ударами українські захисники вже знищили 80% Чорноморського флоту Росії.

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Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія вже втратила:

  • особового складу – близько 562 510 (+1 110) осіб,
  • танків – 8 238 (+11),
  • бойових броньованих машин – 15 871 (+9),
  • артилерійських систем – 15 411 (+43),
  • РСЗВ – 1120 (+1),
  • засоби ППО – 893 (+1),
  • літаків – 361 (+0),
  • гелікоптерів – 326 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 12 224 (+31),
  • крилаті ракети – 2 398 (+0),
  • кораблі /катери – 28 (+0),
  • підводні човни – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 20 741 (+61),
  • спеціальна техніка – 2586 (+9).

Втрати Росії у війні
Втрати ворога станом на 17 липня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

До слова, минулої доби у Генштабі ЗСУ відзначили воїнів 46-ї окремої десантно-штурмової бригади, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.