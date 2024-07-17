Особливо відчутні втрати ворога серед суден. Так, влучними ударами українські захисники вже знищили 80% Чорноморського флоту Росії.

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Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія вже втратила:

особового складу – близько 562 510 (+1 110) осіб,

танків – 8 238 (+11),

бойових броньованих машин – 15 871 (+9),

артилерійських систем – 15 411 (+43),

РСЗВ – 1120 (+1),

засоби ППО – 893 (+1),

літаків – 361 (+0),

гелікоптерів – 326 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 12 224 (+31),

крилаті ракети – 2 398 (+0),

кораблі /катери – 28 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 20 741 (+61),

спеціальна техніка – 2586 (+9).



Втрати ворога станом на 17 липня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

До слова, минулої доби у Генштабі ЗСУ відзначили воїнів 46-ї окремої десантно-штурмової бригади, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.