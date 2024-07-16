Хоча росіяни винаходять способи завдавати ударів по українських містах з окупованого Криму. Однак використовувати свій флот поблизу півострова на повну потужність вони вже не можуть. Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж розповів 24 Каналу, що завдяки діям українців Чорноморський флот Росії "зменшився" на третину.

Читайте також З Криму вийшов останній сторожовий корабель Чорноморського флоту Росії, – Плетенчук

Тримаємо море під контролем

Росіяни вже не можуть вільно себе почувати ані в Севастополі в Чорному морі, де була їхня головна база, ані в Азовському – і аж до Новоросійська.

На сьогодні російські кораблі виходять в море секторально, але комплексно залучити свій флот ворог не може. Україна тримає, зокрема, Чорне море під контролем, завдає потужних ударів повітряними, морськими та підводними дронами різних типів,

– наголосив генерал армії.

Також партнери надали Україні ракети Storm Shadow, якими можемо бити по російських кораблях. Крім того, можемо застосовувати ATACMS по окупованих територіях України.

Сьогодні ми практично контролюємо море за допомогою ракет та безпілотників. Тому Україна нейтралізувала Чорноморський флот Росії на 80% у бойовому форматі,

– підкреслив Микола Маломуж.

Нагадаємо, що після серії влучних ударів України по російських кораблях в Чорному морі, окупанти були змушені перебазувати залишки кораблів до Новоросійська. Проте наші захисники дістають ворожий флот і там.

Зверніть увагу! Через суттєві втрати Чорноморського флоту, російське суднобудування ледве встигає поповнювати втрати. Також важливою проблемою для росіян є створення морських двигунів достатнього розміру та надійності, адже до початку війни росіяни купували за кордоном більшість необхідних двигунів.