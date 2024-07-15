Про це в етері телеканалу "Київ" розповів речник Військово-Морських Сил Дмитро Плетенчук. Він наголосив, що це дійсно знакова річ, яка трапилася за цей день, передає 24 Канал.

До теми Беззаперечні успіхи вже є, – Братчук сказав, що відбувається в Чорному морі

Крим покидає останній сторожовий корабель ЧФ Росії

Плетенчук зазначив, що просто зараз наш Кримський півострів покидає останній сторожовий корабель зі складу Чорноморського флоту РФ.

Там він залишався один з таких бойових одиниць серйозних і в супроводі кораблів забезпечення він вийшов з Криму,

– наголосив речник ВМС.

Він також зауважив, що до цього в Чорному морі не було ворожих кораблів, в принципі. І хоча зараз там є три одиниці, тактика ворога зараз звелася в Чорному морі фактично до міжбазових переходів, і це, за словами Плетенчука, дуже важливо.

Раніше Дмитро Плетенчук заявляв, що той факт, що окупанти змушені виводити свої кораблі з території окупованого Криму, свідчить про їхню слабкість та прорахунки в стратегії. За словами речника ВМС, загарбники, ймовірно, не сподівались на те, що Україна здатна себе захищати.

Плетенчук також пояснив, що наразі у Росії немає особливого вибору, тому окупанти фактично вимушені покидати Крим і перебазовуватися в Новоросійськ, який не пристосований для подібних військових кораблів. Адже на цій базі бракує причалів.