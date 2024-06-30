Про це йдеться у матеріалі The Telegraph. Зазначається, що, за винятком підводних човнів, нові російські кораблі невеликі, легко озброєні й оснащені потенційно ненадійним обладнанням, таким як морські двигуни, які раніше росіяни імпортували з України, а тепер збирають самостійно.

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У Росії величезні втрати серед флоту

Видання пише, що російське суднобудування ледве встигає за втратами своїх кораблів у війні проти України. Ракети та безпілотні катери нашої держави топлять або підривають тоннаж ворожого флоту майже так само швидко, як країна-агресорка може його нарощувати.

Існує кілька способів порівняння військово-морських сил. Перший полягає в тому, щоб підрахувати окремі океанські корпуси, незалежно від розміру цих корпусів або того, яку зброю вони несуть. Інший полягає в тому, щоб скласти загальну кількість ракет, які може нести флот.

Також є третій варіант, за яким підрахувати тоннаж, тобто скільки тонн води витісняє весь флот. Він є корисним показником, оскільки більші кораблі, як правило, більш живучі та мають важче озброєння, ніж потенційно численні менші військові кораблі.

Це пояснює те, чому, попри те, що китайський флот має більше корпусів, ніж ВМС США, 350 китайських військових кораблів проти 290 американських, Сполучені Штати все одно мають найпотужніший флот.

Жахливим для Москви є те, що військово-морські сили США та Китаю неухильно зростають у тоннажі, оскільки більші нові кораблі замінюють менші старі. Водночас російський флот йде в протилежному напрямку – менші нові кораблі замінюють більші старі.

The Telegraph пише, що під час холодної війни російський флот був справжнім морським флотом з амбіціями розгорнути надводні кораблі та підводні човни по всьому світу. Надводні кораблі включали масивні лінійні крейсери, а також есмінці, фрегати та навіть авіаносці.

Втім, радянська промисловість надводного суднобудування зазнала краху разом із Радянським Союзом, після чого й не відновилася.

Найбільшими кораблями на російській службі є кілька лінійних крейсерів, крейсерів і есмінців і один старий авіаносець – це радянські залишки. І один із таких пережитків, крейсер "Москва", був потоплений українськими протикорабельними ракетами у 2022 році.

Російській промисловості все ще вдається будувати велику кількість великих підводних човнів.

Однак нові російські надводні кораблі, як правило, є патрульними кораблями, корветами та фрегатами водотоннажністю лише кілька тисяч тонн, що робить їх щонайбільше в третину розміром одного з приблизно 70 есмінців типу "Арлі Берк" ВМС США.

Морські амбіції Москви скоротилися разом з її кораблями. Все більше і більше російський флот є береговим,

– пише видання.

Головна проблема ворожого флоту

Основною причиною постійного скорочення окремих російських кораблів і російської військово-морської стратегії є те, що російська промисловість намагається створити морські двигуни достатнього розміру та надійності, щоб рухати щось більше, ніж фрегат.

Але до початку повномасштабного вторгнення більшість необхідних двигунів Росія імпортувала з нашої держави.

Російські військові кораблі настільки ненадійні, що російський флот докладає зусиль, щоб підтримувати величезний флот океанських буксирів, роль яких включає буксирування військових кораблів, двигуни яких відмовляють під час розгортання.

Загальна водотоннажність буксирного флоту російського флоту становить близько 150 тисяч тонн, що робить його більшим, ніж весь флот Канади.

Цього року російський флот має отримати десяток нових військових кораблів. Внаслідок втрати щонайменше трьох надводні кораблі російського Чорноморського флоту після атак України, ймовірно, зростання тоннажу російського флоту цього року буде незначним, якщо не фактично рівним.