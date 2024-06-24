Про це 24 Каналу розповів депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін, зазначивши, що це пов'язано з тим, що акваторія Чорного моря росіян стала трохи недоступною. Це сталося завдяки українській "бавовні".

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Це не є перешкодою для ЗСУ

За офіційними даними, в акваторії Азовського моря перебувають ракетоносії на рейді.

Росіяни відправляють свої кораблі туди, щоб хоч якось убезпечити ті, що в них ще залишились від Чорноморського флоту,

– пояснив депутат.

Відповідно українським Збройним Силам, за його словами, значно важче діставатися акваторії Азовського моря через те, що міста і райони, які мають вихід до Азовського моря, перебувають під тимчасовою окупацією.

Проте для Сил оборони це не є суттєвою перешкодою, адже ще у березні 2022 року, на початку повномасштабного вторгнення росіян, вони здійснили атаку по порту в Бердянську.

"Сьогодні ворог дуже обережно запускає у Маріупольський порт легковантажні судна. Вони нібито перевозять "будівельні матеріали", але зрозуміло, що насправді дуже малими партіями постачають зброю. Росіяни розуміють, що вони в постійній зоні ризику", – наголосив Дмитро Забавін.

Зверніть увагу! Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко вважає, що поява російських танкерів в Маріуполі пов'язана з тим, що ворог намагається "розділити місця зберігання палива" після ударів по НПЗ. Також це може бути підготуванням до заходу в порт ракетоносіїв, які потрібно дозаправляти.