Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Військово-Морських Сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, інформує 24 Канал.

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Що відбувається на Чорному та Азовському морях

У Чорному морі Росія присутня лише у вигляді підводних човнів. Це можна вважати обраною тактикою нового командувача, якого призначили кілька місяців тому. І відповідно знаходитися надводними кораблями в акваторії Чорного моря вони не можуть собі дозволити,

— зазначив Дмитро Плетенчук.

На сьогодні, як повідомив речник ВМС ЗСУ, у Чорному морі перебуває 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр".

Що стосується Азовського моря, то там присутнє ціле угрупування. Його основними складовими є 3 носії крилатих ракет проєкту "Буян-М" і три великих десантних кораблі. Ми вважаємо, що їх мета — проведення навчального процесу,

– розповів речник ВМС ЗСУ.

Він зазначив, що враховуючи те, що Азовське море – "не найкраще море для маневрування", можна зробити висновки, що це саме навчальний процес.

За його словами, окупанти не можуть ризикувати проводити процеси навчання особового складу в Чорному морі із "зрозумілих причин". Вірогідно, тому росіяни обрали Азов, адже як зазначив речник ВМС ЗСУ, "вони там можуть вважати, що прикриті Керченською протокою від українських дронів і, окрім того, враховуючи, що там не так багато рекомендованих шляхів в Азовському морі через невелику глибину, додатково вони використовують як щит цивільні судна, серед яких фактично і ходять".

Також Плетенчук розповів, чи заходять російські військові кораблі у тимчасово окуповані порти. Він зазначив, що таких підтверджених кейсів не було. Здебільшого, окупанти заходять у свої офіційно визнані порти.

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Яка ситуація в морях станом на ранок 17 червня: основне

У ВМС ЗСУ надали зранку в понеділок, 17 червня, надали актуальну інформацію про кількість ворожих суден в Чорному, Азовському та Середземному морях.