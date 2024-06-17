Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Военно-Морских Сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, информирует 24 Канал.

Смотрите также Россияне потеряли 5 лодок за сутки: как такое могло произойти

Что происходит на Черном и Азовском морях

В Черном море Россия присутствует только в виде подводных лодок. Это можно считать выбранной тактикой нового командующего, которого назначили несколько месяцев назад. И соответственно находиться надводными кораблями в акватории Черного моря они не могут себе позволить,

- отметил Дмитрий Плетенчук.

На сегодня, как сообщил представитель ВМС ВСУ, в Черном море находится 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр".

Что касается Азовского моря, то там присутствует целая группировка. Ее основными составляющими являются 3 носителя крылатых ракет проекта "Буян-М" и три больших десантных корабля. Мы считаем, что их цель - проведение учебного процесса,

– рассказал представитель ВМС ВСУ.

Он отметил, что учитывая то, что Азовское море – "не лучшее море для маневрирования", можно сделать выводы, что это именно учебный процесс.

По его словам, оккупанты не могут рисковать проводить процессы обучения личного состава в Черном море по "понятным причинам". Вероятно, поэтому россияне выбрали Азов, ведь как отметил представитель ВМС ВСУ, "они там могут считать, что прикрыты Керченским проливом от украинских дронов и, кроме того, учитывая, что там не так много рекомендованных путей в Азовском море из-за небольшой глубины, дополнительно они используют как щит гражданские суда, среди которых фактически и ходят".

Также Плетенчук рассказал, заходят ли российские военные корабли во временно оккупированные порты. Он отметил, что таких подтвержденных кейсов не было. В основном, оккупанты заходят в свои официально признанные порты.

Смотрите также У оккупантов "что-то пошло не так": минус 5 российских лодок за день, – сообщил Плетенчук

Какова ситуация в морях по состоянию на утро 17 июня: основное

В ВМС ВСУ предоставили утром в понедельник, 17 июня, предоставили актуальную информацию о количестве вражеских судов в Черном, Азовском и Средиземном морях.