Об этом сообщил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в четверг, 13 июня.

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Минус 5 вражеских кораблей

Бойцы Сил обороны Украины отминусовали за сутки 5 российских лодок. Это произошло на южном направлении.

По словам Плетенчука, обычно такие потери у врага достигают 1 – 2 лодки, но здесь, видимо, "что-то пошло не так",

Минус 5 лодок за день у врага на Юге. Хм.. Обычно 1 – 2. Что-то "пошло не так", видимо..,

– написал Плетенчук.

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