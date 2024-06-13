Об этом сообщил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в четверг, 13 июня.
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Минус 5 вражеских кораблей
Бойцы Сил обороны Украины отминусовали за сутки 5 российских лодок. Это произошло на южном направлении.
По словам Плетенчука, обычно такие потери у врага достигают 1 – 2 лодки, но здесь, видимо, "что-то пошло не так",
Минус 5 лодок за день у врага на Юге. Хм.. Обычно 1 – 2. Что-то "пошло не так", видимо..,
– написал Плетенчук.
Как изменилась тактика врага относительно подводных лодок в Черном море: коротко
- Представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук отметил, что в последнее время россияне стали посменно выводить в Черное море по одной подводной лодке, что представляет угрозу из-за "Калибров".
- "Они там сейчас находятся, как мы видим, посменно. Это такая тактика, которую избрал наш враг: присутствие в акватории Черного моря происходит непосредственно благодаря наличию там на постоянной основе подводной лодки", – объяснил Дмитрий Плетенчук.
- Спикер добавил, что у агрессора есть 4 подводные лодки в Азово-Черноморском регионе, 3 из которых – носители крылатых ракет "Калибр". И, по его словам, захватчики меняют единственную подводную лодку, которая не является носителем. Получается, что у них в море присутствует носитель.