Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер ВМС ВСУ. Также Дмитрий Плетенчук рассказал о тактике врага подробнее, передает 24 Канал.
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Россия изменила тактику в Черном море
Спикер отметил, что в последнее время россияне стали посменно выводить в Черное море по одной подводной лодке, что представляет угрозу из-за "Калибров".
Они там сейчас находятся, как мы видим, посменно. Это такая тактика, которую выбрал наш враг: присутствие в акватории Черного моря происходит непосредственно благодаря наличию там на постоянной основе подводной лодки,
– пояснил Дмитрий Плетенчук.
Добавил, что у агрессора есть 4 подводные лодки в Азово-Черноморском регионе, 3 из которых – носители крылатых ракет "Калибр".
И они меняют единственную подводную лодку, которая не является носителем. Получается, что у них в море присутствует носитель. И он даже одну из тех ракет запустил несколько дней назад, правда, безрезультатно,
– отметил представитель ВМС и уточнил, что вражеская ракета была выпущена по Николаевской области.
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Какой была задача россиян в Черном море
- У комментарии 24 Каналу Дмитрий Плетенчук отметил, что с начала полномасштабной войны Россия хотела полностью захватить контроль над Черным морем со стороны Украины. Однако, оккупантам так и не удалось этого сделать. И это реально одна из важных побед нашего государства, отметил Дмитрий Плетенчук.
- Спикер отметил, что Украина отогнала российские корабли от северо-западной части Черного моря. Вражеским судам опасно находиться даже в центральной его части. Поэтому захватчики отводили корабли к тому же Новороссийску.
- Также спикер добавил, самое главное то, что сейчас Россия не имеет возможности влиять на украинский зерновой коридор.