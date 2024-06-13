Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер ВМС ВСУ. Также Дмитрий Плетенчук рассказал о тактике врага подробнее, передает 24 Канал.

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Россия изменила тактику в Черном море

Спикер отметил, что в последнее время россияне стали посменно выводить в Черное море по одной подводной лодке, что представляет угрозу из-за "Калибров".

Они там сейчас находятся, как мы видим, посменно. Это такая тактика, которую выбрал наш враг: присутствие в акватории Черного моря происходит непосредственно благодаря наличию там на постоянной основе подводной лодки,

– пояснил Дмитрий Плетенчук.

Добавил, что у агрессора есть 4 подводные лодки в Азово-Черноморском регионе, 3 из которых – носители крылатых ракет "Калибр".

И они меняют единственную подводную лодку, которая не является носителем. Получается, что у них в море присутствует носитель. И он даже одну из тех ракет запустил несколько дней назад, правда, безрезультатно,

– отметил представитель ВМС и уточнил, что вражеская ракета была выпущена по Николаевской области.

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Какой была задача россиян в Черном море