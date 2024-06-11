В поисках нового безопасного убежища для флота, новое российское командование решило перебросить часть кораблей в Азовское море. Об этом 24 Каналу рассказал представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, отметив, что морским дронам туда действительно будет труднее добраться.

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Опасность Черного моря

После многочисленных поражений российских кораблей в Черном море, оккупанты перестали чувствовать себя там, словно дома. Количество вражеских судов в акватории значительно уменьшилось.

Вследствие всех тех событий, которые происходили в Черном море и всех последствий, в Черноморском флоте сменили руководство. Некоторое время прошло, и они выбрали себе тактику. Видим, что сейчас она сведена к тому, что в Черном море они присутствуют, но силами подводного флота. Одна подводная лодка заходит – другая выходит,

– отметил Плетенчук.

Сейчас в Черном море фиксируют по меньшей мере одну лодку проекта 636 "Варшавянка" – именно подводную. Это ракетоноситель, который, к слову, 10 июня выпустил крылатую ракету на Николаевскую область.

Для чего российские корабли перебазировались в Азовское море

"Россияне перебросили в Азов группировку из восьми кораблей. Среди них, кстати, 3 ракетоносителя и 3 больших десантных кораблей. Учитывая то, что ВДК оттуда никуда дальше уйти не могут, вероятнее всего, они туда прибыли для проведения мероприятий боевой подготовки", – заметил Плетенчук.

В России как раз начался новый учебный год, который стартует дважды в год. Поэтому действительно высока вероятность отработки учебно-боевых работ в акватории Азовского моря, ведь Черное для россиян теперь слишком опасно.

Высаживать десант в Азовском море некуда. К сожалению, все побережье уже оккупировано россиянами. Поэтому там они теоретически могут чувствовать себя безопаснее. Ведь дроны, чтобы туда добраться, должны пройти Керченский канал – якобы защищенную локацию,

– подчеркнул представитель ВМС.

Кроме того, Азовское море очень мелкое, там немного путей, которые рекомендованы для передвижения. Поэтому российские военные корабли движутся теми же путями, что и гражданские суда.

Проблемы Черноморского флота: последние новости