В поисках нового безопасного убежища для флота, новое российское командование решило перебросить часть кораблей в Азовское море. Об этом 24 Каналу рассказал представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, отметив, что морским дронам туда действительно будет труднее добраться.
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Опасность Черного моря
После многочисленных поражений российских кораблей в Черном море, оккупанты перестали чувствовать себя там, словно дома. Количество вражеских судов в акватории значительно уменьшилось.
Вследствие всех тех событий, которые происходили в Черном море и всех последствий, в Черноморском флоте сменили руководство. Некоторое время прошло, и они выбрали себе тактику. Видим, что сейчас она сведена к тому, что в Черном море они присутствуют, но силами подводного флота. Одна подводная лодка заходит – другая выходит,
– отметил Плетенчук.
Сейчас в Черном море фиксируют по меньшей мере одну лодку проекта 636 "Варшавянка" – именно подводную. Это ракетоноситель, который, к слову, 10 июня выпустил крылатую ракету на Николаевскую область.
Для чего российские корабли перебазировались в Азовское море
"Россияне перебросили в Азов группировку из восьми кораблей. Среди них, кстати, 3 ракетоносителя и 3 больших десантных кораблей. Учитывая то, что ВДК оттуда никуда дальше уйти не могут, вероятнее всего, они туда прибыли для проведения мероприятий боевой подготовки", – заметил Плетенчук.
В России как раз начался новый учебный год, который стартует дважды в год. Поэтому действительно высока вероятность отработки учебно-боевых работ в акватории Азовского моря, ведь Черное для россиян теперь слишком опасно.
Высаживать десант в Азовском море некуда. К сожалению, все побережье уже оккупировано россиянами. Поэтому там они теоретически могут чувствовать себя безопаснее. Ведь дроны, чтобы туда добраться, должны пройти Керченский канал – якобы защищенную локацию,
– подчеркнул представитель ВМС.
Кроме того, Азовское море очень мелкое, там немного путей, которые рекомендованы для передвижения. Поэтому российские военные корабли движутся теми же путями, что и гражданские суда.
Проблемы Черноморского флота: последние новости
- Не только Украина уничтожает российский флот. Иногда в этом нам помогает и сама Россия, устраивая friendly fire. Так, на днях в Азовском море были поражены буксир и баржа россиян. В ВМС опровергли причастность к этому инциденту Украины. Зато тогда оккупанты якобы испытывали свои новые морские дроны, которыми и могли атаковать собственные суда.
- Кроме того, в Баренцевом море загорелся большой российский противолодочный корабль "Адмирал Левченко". Интересно, что на проблемы с судном повлияли санкции, а также Украина, хоть косвенно.
- Потери Черноморского флота также продолжают расти. В частности, в ночь на 19 мая морские дроны поразили российский ракетный корабль "Циклон". Это довольно болезненная потеря для России, ведь он был новым – на воду его спустили только в 2020 году.