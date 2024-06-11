Шукаючи нового безпечного прихистку для флоту, нове російське командування вирішило перекинути частину кораблів в Азовське море. Про це 24 Каналу розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, зауваживши, що морським дронам туди справді буде тяжче дістатися.

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Небезпека Чорного моря

Після численних уражень російських кораблів у Чорному морі, окупанти перестали почуватися там, немов удома. Кількість ворожих суден в акваторії значно зменшилась.

Внаслідок всіх тих подій, які відбувалися у Чорному морі та всіх наслідків, у Чорноморському флоті змінили керівництво. Деякий час минув і вони обрали собі тактику. Бачимо, що зараз вона зведена до того, що у Чорному морі вони присутні, але силами підводного флоту. Один підводний човен заходить – інший виходить,

– зауважив Плетенчук.

Зараз у Чорному морі фіксують щонайменше один човен проєкту 636 "Варшавянка" – саме підводний. Це ракетоносій, який, до слова, 10 червня випустив крилату ракету на Миколаївську область.

Для чого російські кораблі перебазувалися в Азовське море

"Росіяни перекинули в Азов угруповання з восьми кораблів. Серед них, до речі, 3 ракетоносії та 3 великих десантних кораблів. З огляду на те, що ВДК звідти нікуди далі піти не можуть, найімовірніше, вони туди прибули для проведення заходів бойової підготовки", – зауважив Плетенчук.

У Росії якраз розпочався новий навчальний рік, який стартує двічі на рік. Тож справді високою є ймовірність відпрацювання навчально-бойових робіт в акваторії Азовського моря, адже Чорне для росіян тепер занадто небезпечне.

Висаджувати десант в Азовському морі немає куди. На жаль, все узбережжя вже окуповане росіянами. Тож там вони теоретично можуть почуватися безпечніше. Адже дрони, щоб туди дістатися, мають пройти Керченський канал – нібито захищену локацію,

– наголосив речник ВМС.

Крім того, Азовське море дуже мілке, там небагато шляхів, які рекомендовані для пересування. Тож російські військові кораблі рухаються тими ж шляхами, що й цивільні судна.

Проблеми Чорноморського флоту: останні новини