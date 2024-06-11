Шукаючи нового безпечного прихистку для флоту, нове російське командування вирішило перекинути частину кораблів в Азовське море. Про це 24 Каналу розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, зауваживши, що морським дронам туди справді буде тяжче дістатися.
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Небезпека Чорного моря
Після численних уражень російських кораблів у Чорному морі, окупанти перестали почуватися там, немов удома. Кількість ворожих суден в акваторії значно зменшилась.
Внаслідок всіх тих подій, які відбувалися у Чорному морі та всіх наслідків, у Чорноморському флоті змінили керівництво. Деякий час минув і вони обрали собі тактику. Бачимо, що зараз вона зведена до того, що у Чорному морі вони присутні, але силами підводного флоту. Один підводний човен заходить – інший виходить,
– зауважив Плетенчук.
Зараз у Чорному морі фіксують щонайменше один човен проєкту 636 "Варшавянка" – саме підводний. Це ракетоносій, який, до слова, 10 червня випустив крилату ракету на Миколаївську область.
Для чого російські кораблі перебазувалися в Азовське море
"Росіяни перекинули в Азов угруповання з восьми кораблів. Серед них, до речі, 3 ракетоносії та 3 великих десантних кораблів. З огляду на те, що ВДК звідти нікуди далі піти не можуть, найімовірніше, вони туди прибули для проведення заходів бойової підготовки", – зауважив Плетенчук.
У Росії якраз розпочався новий навчальний рік, який стартує двічі на рік. Тож справді високою є ймовірність відпрацювання навчально-бойових робіт в акваторії Азовського моря, адже Чорне для росіян тепер занадто небезпечне.
Висаджувати десант в Азовському морі немає куди. На жаль, все узбережжя вже окуповане росіянами. Тож там вони теоретично можуть почуватися безпечніше. Адже дрони, щоб туди дістатися, мають пройти Керченський канал – нібито захищену локацію,
– наголосив речник ВМС.
Крім того, Азовське море дуже мілке, там небагато шляхів, які рекомендовані для пересування. Тож російські військові кораблі рухаються тими ж шляхами, що й цивільні судна.
Проблеми Чорноморського флоту: останні новини
- Не лише Україна знищує російський флот. Іноді у цьому нам допомагає й сама Росія, влаштовуючи friendly fire. Так, днями в Азовському морі було уражено буксир та баржу росіян. У ВМС спростували причетність до цього інциденту України. Натомість тоді окупанти нібито випробовували свої нові морські дрони, якими й могли атакувати власні судна.
- Крім того, у Баренцовому морі загорівся великий російський протичовновий корабель "Адмірал Левченко". Цікаво, що на проблеми з судном вплинули санкції, а також Україна, хоч опосередковано.
- Втрати Чорноморського флоту також продовжують рости. Зокрема, у ніч на 19 травня морські дрони уразили російський ракетний корабель "Циклон". Це доволі болісна втрата для Росії, адже він був новим – на воду його спустили лише у 2020 році.